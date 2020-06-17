Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573042965.html
Российские банки попросили отложить переход на отечественное ПО
Российские банки просят главу правительства Михаила Мишустина перенести на четыре года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:15
михаил мишустин
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156201/15/1562011573_0:0:2900:1631_1400x0_80_0_0_5a7d9a5334172c0b39f902a40d9831eb.jpg
https://ria.ru/20200610/1572748634.html
А три месяца изоляции чем они занимались? За это время уже можно было внедрить новое ПО. 700 млрд для них видите ли много, а риск отключения американскими террористами всей российской банковской системы и потери триллионов долларов - значит норм?
16
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156201/15/1562011573_0:0:2900:1631_1400x0_80_0_0_5a7d9a5334172c0b39f902a40d9831eb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156201/15/1562011573_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5a3b693984fa203206fd97ad619e4d75.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156201/15/1562011573_521:0:2569:2048_1400x0_80_0_0_c448392a93a5ed5657fc7e9b21e72c73.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, технологии, экономика

Российские банки попросили отложить переход на отечественное ПО

10:15 17.06.2020
599
© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские банки просят главу правительства Михаила Мишустина перенести на четыре года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из письма Ассоциации банков России (АБР), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По мнению участников рынка, нынешняя редакция проекта указа президента и постановления правительства, разработанные Минкомсвязью, с требованиями замещения многих видов иностранного программного обеспечения и ИТ-оборудования в сжатые сроки "сложно выполнимы", а в отдельных случаях "практически невыполнимы".
По приблизительным оценкам, кредитные организации должны будут разово потратить более 700 миллиардов рублей на процедуру замещения, а с учетом сжатых сроков сумма может еще больше возрасти, указывает АБР. При этом в условиях снижения доходов бизнеса и населения затраты на замещение ПО и оборудования будут перенесены на клиентов из-за подорожания некоторых банковских продуктов и услуг. Также есть риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ.
"В этой связи Ассоциация банков России предлагает … рассмотреть возможность … перенести сроки вступления в силу требований проектов на четыре года (на 01.01.2025 и 01.01.2026 соответственно). Уточнить область применения проектов, распространив их положения исключительно на значимые объекты КИИ, относящиеся к первой категории значимости. Допустить применение ПО собственной разработки кредитных организаций, не включенное в соответствующий реестр", - указывается в письме.
Также АБР просит разработать меры господдержки российских производителей ПО и оборудования, которые позволили бы им в необходимые сроки удовлетворить спрос на продукцию, а также активно внедрять инновации в производство.
Президент РФ Владимир Путин
10 июня, 14:41
Путин призвал создать условия для внедрения отечественных IT-технологий
31101130
Обсудить 5
Михаил МишустинТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
А три месяца изоляции чем они занимались? За это время уже можно было внедрить новое ПО. 700 млрд для них видите ли много, а риск отключения американскими террористами всей российской банковской системы и потери триллионов долларов - значит норм?
17 июня, 10:26
MYMake Yellowstone Great Again
1410001
Рекомендуем
Строительство трассы Таврида в Крыму
Ученые придумали, как в снизить стоимость мониторинга дорог в 400 раз
Сотрудники правоохранительных органов Японии
Полиция Японии выяснит происхождение загадочного летающего объекта
Продажа рыбы
Китай приостановил поставки лосося из Европы после новой вспышки COVID-19
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве
Банки предложили разрешить пополнять транспортные карты наличными
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
В НАО возбудили дело из-за гибели ребенка при транспортировке в больницу
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
Российские рубли
В России появилась новая схема мошенничества
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Правительство отменило более 450 актов советских госорганов
Игорь Каграманян
Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Каграманяна
Вид города Назрань в Ингушетии
В Назрани задержали несколько человек после перестрелки, сообщил источник
Универмаг Детский мир
Иностранные инвесторы купили более половины пакета "Детского мира"
Здание Совета Федерации РФ
Совфед подготовит новые предложения по антикризисному плану
Писатель Джеймс Боуэн со своим котом Бобом
В Британии умер уличный кот по кличке Боб
Сотрудники космического центра имени М.В. Хруничева
В Центре Хруничева рассказали, когда модуль "Наука" отправят на Байконур
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
Лента новостейМолния