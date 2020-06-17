https://ria.ru/20200617/1573042965.html
Российские банки попросили отложить переход на отечественное ПО
Российские банки просят главу правительства Михаила Мишустина перенести на четыре года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:15
2020-06-17T10:15
михаил мишустин
технологии
экономика
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https://ria.ru/20200610/1572748634.html
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А три месяца изоляции чем они занимались? За это время уже можно было внедрить новое ПО. 700 млрд для них видите ли много, а риск отключения американскими террористами всей российской банковской системы и потери триллионов долларов - значит норм?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, технологии, экономика
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские банки просят главу правительства Михаила Мишустина перенести на четыре года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из письма Ассоциации банков России (АБР), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По мнению участников рынка, нынешняя редакция проекта указа президента и постановления правительства, разработанные Минкомсвязью, с требованиями замещения многих видов иностранного программного обеспечения и ИТ-оборудования в сжатые сроки "сложно выполнимы", а в отдельных случаях "практически невыполнимы".
По приблизительным оценкам, кредитные организации должны будут разово потратить более 700 миллиардов рублей на процедуру замещения, а с учетом сжатых сроков сумма может еще больше возрасти, указывает АБР. При этом в условиях снижения доходов бизнеса и населения затраты на замещение ПО и оборудования будут перенесены на клиентов из-за подорожания некоторых банковских продуктов и услуг. Также есть риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ.
"В этой связи Ассоциация банков России предлагает … рассмотреть возможность … перенести сроки вступления в силу требований проектов на четыре года (на 01.01.2025 и 01.01.2026 соответственно). Уточнить область применения проектов, распространив их положения исключительно на значимые объекты КИИ, относящиеся к первой категории значимости. Допустить применение ПО собственной разработки кредитных организаций, не включенное в соответствующий реестр", - указывается в письме.
Также АБР просит разработать меры господдержки российских производителей ПО и оборудования, которые позволили бы им в необходимые сроки удовлетворить спрос на продукцию, а также активно внедрять инновации в производство.