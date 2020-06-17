Российские банки попросили отложить переход на отечественное ПО

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские банки просят главу правительства Михаила Мишустина перенести на четыре года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из письма Ассоциации банков России (АБР), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

По мнению участников рынка, нынешняя редакция проекта указа президента и постановления правительства, разработанные Минкомсвязью, с требованиями замещения многих видов иностранного программного обеспечения и ИТ-оборудования в сжатые сроки "сложно выполнимы", а в отдельных случаях "практически невыполнимы".

По приблизительным оценкам, кредитные организации должны будут разово потратить более 700 миллиардов рублей на процедуру замещения, а с учетом сжатых сроков сумма может еще больше возрасти, указывает АБР. При этом в условиях снижения доходов бизнеса и населения затраты на замещение ПО и оборудования будут перенесены на клиентов из-за подорожания некоторых банковских продуктов и услуг. Также есть риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ.

"В этой связи Ассоциация банков России предлагает … рассмотреть возможность … перенести сроки вступления в силу требований проектов на четыре года (на 01.01.2025 и 01.01.2026 соответственно). Уточнить область применения проектов, распространив их положения исключительно на значимые объекты КИИ, относящиеся к первой категории значимости. Допустить применение ПО собственной разработки кредитных организаций, не включенное в соответствующий реестр", - указывается в письме.