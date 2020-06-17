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Встреча стран-участниц Договора по открытому небу запланирована на 6 июля
Конференция стран-участниц Договора по открытому небу запланирована на 6 июля, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:48
владимир ермаков
москва
вашингтон (город)
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ермаков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Встреча стран-участниц Договора по открытому небу запланирована на 6 июля

09:46 17.06.2020 (обновлено: 09:48 17.06.2020)
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CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open SkiesСамолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Конференция стран-участниц Договора по открытому небу запланирована на 6 июля, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Конференция созывается в связи с выходом из договора Вашингтона.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
9 июня, 18:38
Маас прокомментировал решение США выйти из Договора по открытому небу
"Да, в предварительном плане намечается на 6 июля конференция, на которой будут рассмотрены все ключевые аспекты очень важного с точки зрения европейской безопасности договора по открытому небу", - заявил Ермаков.
Он отметил, что пока уровень представительства Москвы не определен.
"Посмотрим, уровень участия здесь не важен, важно содержание", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
Бомбардировщики B-1B ВВС США в сопровождении истребителей F-16 совершают демонстративный полет над территорией Южной Кореи. 13 сентября 2016
6 июня, 20:24
Посол назвал, кто поделится с США данными вне Договора по открытому небу
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Владимир ЕрмаковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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