https://ria.ru/20200617/1573042924.html
Встреча стран-участниц Договора по открытому небу запланирована на 6 июля
Конференция стран-участниц Договора по открытому небу запланирована на 6 июля, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:46
2020-06-17T09:48
владимир ермаков
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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https://cdn24.img.ria.ru/images/151195/39/1511953941_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_eb1da21a858e973e4c316ff50e7c728a.jpg
https://ria.ru/20200609/1572707994.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572574257.html
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151195/39/1511953941_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_eb1da21a858e973e4c316ff50e7c728a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ермаков, москва, вашингтон (город), сша, в мире