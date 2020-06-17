В Киеве дежурят силовики из-за запланированных акций

В среду в Киеве запланировано несколько акций, в частности, возле офиса президента Центр противодействия коррупции и "Автомайдан" "проведут урок" для президента Украины Владимира Зеленского на тему "Как ликвидировать Окружной административный суд Киева". Также представители "Партии Шария" намерены провести акцию протеста возле офиса президента из-за многочисленных избиений журналистов "Шарий.net". На анонс этой акции уже негативно отреагировали националисты. Кроме того, возле кабмина запланирована акция "Кабмин – к ответственности за антиконституционные карантинные постановления!".
"Сегодня на улице Банковой запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка заступили полицейские и Нацгвардия. Мы не исключаем, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям… Полиция - вне политики. Независимо от предпочтений участников акции мы будем действовать в рамках своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Полиция призвала участников акций соблюдать требования действующего законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем. Также правоохранители призвали представителей СМИ быть осторожными при освещении событий на этих мероприятиях и в случае возникновения опасных ситуаций обращаться за помощью к полицейским.