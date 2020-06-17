В Киеве дежурят силовики из-за запланированных акций

"Сегодня на улице Банковой запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка заступили полицейские и Нацгвардия. Мы не исключаем, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям… Полиция - вне политики. Независимо от предпочтений участников акции мы будем действовать в рамках своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства", - говорится в сообщении.