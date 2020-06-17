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Правительство отменило более 450 актов советских госорганов
Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках "регуляторной гильотины" признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР. Указ опубликован на сайте кабмина. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:01
рсфср
михаил мишустин
ссср
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https://ria.ru/20200113/1563366826.html
https://ria.ru/20190314/1551794644.html
Ну да, вот внедрили бы полноценно в повседневную жизнь нормы усушки мяса и естественной убыли колбас, и сразу в стране порядок. А уж без правил ремонта холодильников непонятно как и жить будем.
163
" а по факту рубят тот норматив, связанный с качеством продукции и правами трудящихся, который мешает делать сверх прибыли" (С) Например? Или это а-ля расследование Навального? Опять без доказательств?
140
64
рсфср
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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60
рсфср, михаил мишустин, ссср

Правительство отменило более 450 актов советских госорганов

09:38 17.06.2020 (обновлено: 16:01 17.06.2020)
20462
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках "регуляторной гильотины" признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР. Указ опубликован на сайте кабмина.
Эти документы, принятые с 1946 по 1991 год, и отдельные их положения утратят силу в 2020-2021-м. Среди аннулированных актов — "правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам".
Константин Чуйченко
13 января, 15:08
Чуйченко оценил реализацию механизма "регуляторной гильотины"
Также отменен приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021-го. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря 2019 года, Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.
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РСФСРМихаил МишустинСССР
Популярные комментарии
Ну да, вот внедрили бы полноценно в повседневную жизнь нормы усушки мяса и естественной убыли колбас, и сразу в стране порядок. А уж без правил ремонта холодильников непонятно как и жить будем.
17 июня, 10:08
НПНе Патриот
574051357
" а по факту рубят тот норматив, связанный с качеством продукции и правами трудящихся, который мешает делать сверх прибыли" (С) Например? Или это а-ля расследование Навального? Опять без доказательств?
17 июня, 11:00
Андрей Романов
85741340
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