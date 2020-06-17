https://ria.ru/20200617/1573042697.html
Правительство отменило более 450 актов советских госорганов
Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках "регуляторной гильотины" признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР. Указ опубликован на сайте кабмина. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:38
2020-06-17T16:01
рсфср
михаил мишустин
ссср
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https://ria.ru/20200113/1563366826.html
https://ria.ru/20190314/1551794644.html
Не Патриот
Ну да, вот внедрили бы полноценно в повседневную жизнь нормы усушки мяса и естественной убыли колбас, и сразу в стране порядок. А уж без правил ремонта холодильников непонятно как и жить будем.
163
Андрей Романов
" а по факту рубят тот норматив, связанный с качеством продукции и правами трудящихся, который мешает делать сверх прибыли" (С) Например? Или это а-ля расследование Навального? Опять без доказательств?
140
64
рсфср
ссср
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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рсфср, михаил мишустин, ссср
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
в рамках "регуляторной гильотины" признал недействительными более 450 актов РСФСР
и СССР
. Указ опубликован на сайте
кабмина.
Эти документы, принятые с 1946 по 1991 год, и отдельные их положения утратят силу в 2020-2021-м. Среди аннулированных актов — "правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам".
Также отменен приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021-го. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря 2019 года, Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.