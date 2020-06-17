Правительство отменило более 450 актов советских госорганов

Эти документы, принятые с 1946 по 1991 год, и отдельные их положения утратят силу в 2020-2021-м. Среди аннулированных актов — "правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам".

Также отменен приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов.