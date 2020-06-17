https://ria.ru/20200617/1573042454.html
В Москве еще 2271 человек выздоровел после коронавируса
Еще 2 271 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее количество выздоровевших выросло до 128 385 человек, сообщила заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:31
2020-06-17T09:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1400x0_80_0_0_8c4dad1ca892d5f9c7e823fad87a0234.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1400x0_80_0_0_8c4dad1ca892d5f9c7e823fad87a0234.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2421:1815_1400x0_80_0_0_7a4c5a45b68f1a56041eb842d89fc4e8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_262:0:2077:1815_1400x0_80_0_0_ca29bc00bf2cfa911d02b706c4a711ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество