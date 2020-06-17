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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573042454.html
В Москве еще 2271 человек выздоровел после коронавируса
Еще 2 271 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее количество выздоровевших выросло до 128 385 человек, сообщила заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 2271 человек выздоровел после коронавируса

09:31 17.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще 2 271 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее количество выздоровевших выросло до 128 385 человек, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2 271 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 128 385 человек", - сказала вице-мэр.
Она напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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