В Москве еще 2271 человек выздоровел после коронавируса

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2 271 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 128 385 человек", - сказала вице-мэр.