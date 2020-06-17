https://ria.ru/20200617/1573042336.html
Приморца будут судить за убийство сокамерника и инсценировку его суицида
Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению том, что задушил сокамерника в СИЗО и инсценировал его самоубийство, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:30
2020-06-17T09:30
приморский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости.
Житель Приморья
предстанет перед судом по обвинению том, что задушил сокамерника в СИЗО и инсценировал его самоубийство, сообщает региональное СУСК РФ.
По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый содержался в СИЗО-1 в связи с расследованием уголовного дела об убийстве. Между ним и его 22-летним сокамерником возник конфликт, который перерос в драку.
"В ходе драки обвиняемый стал душить потерпевшего руками, в затем взял предмет из гибкого материала, накинул его на шею потерпевшего и с силой затянул, перекрыв доступ кислорода. В результате чего потерпевший скончался. После случившегося обвиняемый решил срыть следы преступления и избежать уголовной ответственности за совершение второго убийства, в связи с чем он инсценировал самоубийство потерпевшего", - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела собраны доказательства, которые опровергли версию обвиняемого о самоубийстве сокамерника.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие.
В марте этого года обвиняемый был осужден за совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений на 20 лет лишения свободы.