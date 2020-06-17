Приморца будут судить за убийство сокамерника и инсценировку его суицида

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Житель Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению том, что задушил сокамерника в СИЗО и инсценировал его самоубийство, сообщает региональное СУСК РФ.

По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый содержался в СИЗО-1 в связи с расследованием уголовного дела об убийстве. Между ним и его 22-летним сокамерником возник конфликт, который перерос в драку.

"В ходе драки обвиняемый стал душить потерпевшего руками, в затем взял предмет из гибкого материала, накинул его на шею потерпевшего и с силой затянул, перекрыв доступ кислорода. В результате чего потерпевший скончался. После случившегося обвиняемый решил срыть следы преступления и избежать уголовной ответственности за совершение второго убийства, в связи с чем он инсценировал самоубийство потерпевшего", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела собраны доказательства, которые опровергли версию обвиняемого о самоубийстве сокамерника.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие.