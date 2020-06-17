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Распространение нового коронавируса
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В Воронежской области выявили 201 новый случай заражения коронавирусом
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области десятый день подряд превышает 200 за сутки, общее число заболевших... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, воронежская область, общество

В Воронежской области выявили 201 новый случай заражения коронавирусом

09:27 17.06.2020
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области десятый день подряд превышает 200 за сутки, общее число заболевших достигло 5062, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируется более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
Врач в защитном костюме
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"В среду, 17 июня, официально подтверждено заражение 201 человека в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 5062 человек. Скончались 24 пациента, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 2116.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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