Мэр Иркутска ушел на дистанционный режим работы из-за COVID-19 у водителя

"Мэр Иркутска Руслан Болотов работает в дистанционном режиме. Такое решение глава города принял после того, как у водителя автохозяйства администрации города, с которым он контактировал, был подтвержден положительный результат на коронавирусную инфекцию. Результат теста у Руслана Болотова отрицательный", - говорится в сообщении.