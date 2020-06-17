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Мэр Иркутска ушел на дистанционный режим работы из-за COVID-19 у водителя
Мэр Иркутска Руслан Болотов ушел на дистанционный режим работы после того, как у одного из водителей администрации, с которым он был в контакте, обнаружили... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
иркутск
происшествия
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иркутск, происшествия

Мэр Иркутска ушел на дистанционный режим работы из-за COVID-19 у водителя

09:26 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкПанорама Иркутска
Панорама Иркутска
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Панорама Иркутска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Мэр Иркутска Руслан Болотов ушел на дистанционный режим работы после того, как у одного из водителей администрации, с которым он был в контакте, обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщается на официальной странице администрации в социальной сети в "ВКонтакте".
"Мэр Иркутска Руслан Болотов работает в дистанционном режиме. Такое решение глава города принял после того, как у водителя автохозяйства администрации города, с которым он контактировал, был подтвержден положительный результат на коронавирусную инфекцию. Результат теста у Руслана Болотова отрицательный", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, также случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Управлении специального обеспечения администрации Иркутска. Специалисты данного подразделения мэрии входили в состав рабочих групп, встречающих прилетающих граждан в международном аэропорту Иркутска и сопровождали их в обсерваторы. Установленные Управлением Роспотребнадзора контактные лица направлены на самоизоляцию, у всех взят тест.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ИркутскПроисшествия
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