Мэр Иркутска ушел на дистанционный режим работы из-за COVID-19 у водителя

КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Мэр Иркутска Руслан Болотов ушел на дистанционный режим работы после того, как у одного из водителей администрации, с которым он был в контакте, обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщается на официальной странице администрации в социальной сети в "ВКонтакте".
"Мэр Иркутска Руслан Болотов работает в дистанционном режиме. Такое решение глава города принял после того, как у водителя автохозяйства администрации города, с которым он контактировал, был подтвержден положительный результат на коронавирусную инфекцию. Результат теста у Руслана Болотова отрицательный", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Управлении специального обеспечения администрации Иркутска. Специалисты данного подразделения мэрии входили в состав рабочих групп, встречающих прилетающих граждан в международном аэропорту Иркутска и сопровождали их в обсерваторы. Установленные Управлением Роспотребнадзора контактные лица направлены на самоизоляцию, у всех взят тест.
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