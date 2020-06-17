Врачи обнаружили у мужчины, которого толкнули в Баффало, трещину в черепе

"Я не вправе вдаваться в подробности сейчас, кроме как подтвердить, что у него в черепе трещина. Хотя он пока не может ходить, мы смогли недолго пообщаться, пока он не слишком устал", - заявил адвокат пострадавшего.

Как передавал телеканал CNN, согласно видео в соцсетях, пожилой мужчина упал на спину после того, как его толкнули полицейские. На видео он лежит неподвижно, видно, как под его головой появляется кровь. Двух полицейских, которые сбили мужчину с ног, временно отстранили от службы. После этого все 57 сотрудников группы быстрого реагирования полиции Баффало ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения своих коллег. Сообщалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии.