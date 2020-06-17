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Врачи обнаружили у мужчины, которого толкнули в Баффало, трещину в черепе
Адвокат 75-летнего мужчины, которого в ходе протестов в городе Баффало в США полицейские толкнули на землю, сообщил телеканалу CNN, что у пострадавшего... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:24
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
баффало
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, баффало, сша, в мире

Врачи обнаружили у мужчины, которого толкнули в Баффало, трещину в черепе

09:24 17.06.2020
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© REUTERS / WBFOОфицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
© REUTERS / WBFO
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Адвокат 75-летнего мужчины, которого в ходе протестов в городе Баффало в США полицейские толкнули на землю, сообщил телеканалу CNN, что у пострадавшего обнаружили трещину в черепе.
"Я не вправе вдаваться в подробности сейчас, кроме как подтвердить, что у него в черепе трещина. Хотя он пока не может ходить, мы смогли недолго пообщаться, пока он не слишком устал", - заявил адвокат пострадавшего.
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Как передавал телеканал CNN, согласно видео в соцсетях, пожилой мужчина упал на спину после того, как его толкнули полицейские. На видео он лежит неподвижно, видно, как под его головой появляется кровь. Двух полицейских, которые сбили мужчину с ног, временно отстранили от службы. После этого все 57 сотрудников группы быстрого реагирования полиции Баффало ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения своих коллег. Сообщалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии.
Президент США ранее написал, что протестующий в Баффало, которого толкнули полицейские, мог быть провокатором антифа. По мнению Трампа, 75-летнего Мартина Гуджино толкнули, когда он пытался сканировать радиопереговоры полицейских, чтобы заглушить оборудование. Президент написал, что протестующий упал сильнее, чем его толкнули.
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
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