https://ria.ru/20200617/1573042129.html
Врачи обнаружили у мужчины, которого толкнули в Баффало, трещину в черепе
Адвокат 75-летнего мужчины, которого в ходе протестов в городе Баффало в США полицейские толкнули на землю, сообщил телеканалу CNN, что у пострадавшего... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:24
2020-06-17T09:24
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
баффало
сша
в мире
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баффало
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, баффало, сша, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Адвокат 75-летнего мужчины, которого в ходе протестов в городе Баффало
в США
полицейские толкнули на землю, сообщил телеканалу CNN
, что у пострадавшего обнаружили трещину в черепе.
"Я не вправе вдаваться в подробности сейчас, кроме как подтвердить, что у него в черепе трещина. Хотя он пока не может ходить, мы смогли недолго пообщаться, пока он не слишком устал", - заявил адвокат пострадавшего.
Как передавал телеканал CNN, согласно видео в соцсетях, пожилой мужчина упал на спину после того, как его толкнули полицейские. На видео он лежит неподвижно, видно, как под его головой появляется кровь. Двух полицейских, которые сбили мужчину с ног, временно отстранили от службы. После этого все 57 сотрудников группы быстрого реагирования полиции Баффало ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения своих коллег. Сообщалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии.
Президент США ранее написал, что протестующий в Баффало, которого толкнули полицейские, мог быть провокатором антифа. По мнению Трампа, 75-летнего Мартина Гуджино толкнули, когда он пытался сканировать радиопереговоры полицейских, чтобы заглушить оборудование. Президент написал, что протестующий упал сильнее, чем его толкнули.