СМИ: при нападении талибов на севере Афганистана погибли 12 силовиков

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двенадцать афганских силовиков погибли, еще пять получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения " Двенадцать афганских силовиков погибли, еще пять получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения " Талибан " в провинции Джаузджан на севере Афганистана , сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

Сообщается, что боевики "Талибана" атаковали армейский КПП в округе Акча в ночь на среду.

В свою очередь телеканал 1TV News со ссылкой на заявление министерства обороны страны сообщает о шести погибших силовиках и трех раненых. Отмечается, что боевики также "понесли тяжелые потери", однако точная цифра жертв и раненых не приводится.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.