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СМИ: при нападении талибов на севере Афганистана погибли 12 силовиков
Двенадцать афганских силовиков погибли, еще пять получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Джаузджан на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:24
афганистан
талибан
в мире
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353
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афганистан, талибан, в мире

СМИ: при нападении талибов на севере Афганистана погибли 12 силовиков

09:24 17.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двенадцать афганских силовиков погибли, еще пять получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Джаузджан на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Сообщается, что боевики "Талибана" атаковали армейский КПП в округе Акча в ночь на среду.
В свою очередь телеканал 1TV News со ссылкой на заявление министерства обороны страны сообщает о шести погибших силовиках и трех раненых. Отмечается, что боевики также "понесли тяжелые потери", однако точная цифра жертв и раненых не приводится.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России
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АфганистанТалибанВ мире
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