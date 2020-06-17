https://ria.ru/20200617/1573042099.html
СМИ: при нападении талибов на севере Афганистана погибли 12 силовиков
Двенадцать афганских силовиков погибли, еще пять получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Джаузджан на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:24
2020-06-17T09:24
афганистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c32771cde881c7a17e44dd74fa95e214.jpg
https://ria.ru/20200612/1572861485.html
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c32771cde881c7a17e44dd74fa95e214.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_11ffd4127f128900b44c92404cc2d932.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_1192:169:3071:2048_1400x0_80_0_0_ca4f092ac3bcfcc4dc83de17317e41ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, талибан, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Двенадцать афганских силовиков погибли, еще пять получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан
" в провинции Джаузджан на севере Афганистана
, сообщает телеканал Tolo News
со ссылкой на местных чиновников.
Сообщается, что боевики "Талибана" атаковали армейский КПП в округе Акча в ночь на среду.
В свою очередь телеканал 1TV News
со ссылкой на заявление министерства обороны страны сообщает о шести погибших силовиках и трех раненых. Отмечается, что боевики также "понесли тяжелые потери", однако точная цифра жертв и раненых не приводится.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России