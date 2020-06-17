Жителям Мордовии разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе

Глава региона отметил, что снятие ограничений не отменяет требований социальной дистанции, масочного режима. "Маски и перчатки останутся с нами еще надолго, например, в общественном транспорте, магазинах, аптеках – там, где это необходимо. Это нужно для вашей же безопасности. Также прошу вас ограничить посещение общественных территорий, не собираться компаниями на скамейках, в беседках, не пользоваться детскими площадками. Меня особенно волнует безопасность наших детей. Прошу всех родителей, бабушек и дедушек не пренебрегать этими вопросами", - сказал Волков.