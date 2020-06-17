Жителям Мордовии разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе

УФА, 17 июн – РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков разрешил жителям региона гулять по два человека, заниматься спортом на свежем воздухе, а также открыл непродовольственные магазины и услуги, оказываемые в помещения площадью не более 400 "квадратов".
"Мы получили необходимое согласование от Роспотребнадзора, чтобы продолжить поэтапное снятие ограничений. С 17 июня в республике вводятся послабления в части передвижения граждан, будет разрешено совершать прогулки, заниматься спортом на свежем воздухе. Разумеется, не большими группами, а по одному-два человека. Также будет возобновлена работа сферы услуг и части непродовольственных магазинов – в помещениях площадью не более 400 квадратных метров, с отдельным входом", - сказал Волков, обращаясь к жителям Мордовии.
Глава региона отметил, что снятие ограничений не отменяет требований социальной дистанции, масочного режима. "Маски и перчатки останутся с нами еще надолго, например, в общественном транспорте, магазинах, аптеках – там, где это необходимо. Это нужно для вашей же безопасности. Также прошу вас ограничить посещение общественных территорий, не собираться компаниями на скамейках, в беседках, не пользоваться детскими площадками. Меня особенно волнует безопасность наших детей. Прошу всех родителей, бабушек и дедушек не пренебрегать этими вопросами", - сказал Волков.
По данным оперштаба республики, в Мордовии за период пандемии зафиксировано 2707 случаев коронавирусной инфекции. 22 человека скончались.
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