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https://ria.ru/20200617/1573041914.html
Более двух тысяч жителей Тамбовской области выздоровели после COVID-19
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов в Тамбовской области превысило 2 тысячи, сообщает в среду администрация региона. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, тамбовская область, общество

Более двух тысяч жителей Тамбовской области выздоровели после COVID-19

09:18 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов в Тамбовской области превысило 2 тысячи, сообщает в среду администрация региона.
На утро вторника в регионе выздоровели 1976 пациентов из 4026 заболевших. Скончались 16 человек.
Медик в машине скорой помощи
Вчера, 10:21Распространение нового коронавируса
В Тамбовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 16
"Всего на утро 17 июня вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 2044 человека, из них выписано из стационаров 994 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 1050 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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