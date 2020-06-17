Более двух тысяч жителей Тамбовской области выздоровели после COVID-19

На утро вторника в регионе выздоровели 1976 пациентов из 4026 заболевших. Скончались 16 человек.

В Тамбовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 16

В Тамбовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 16

"Всего на утро 17 июня вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 2044 человека, из них выписано из стационаров 994 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 1050 человек", - говорится в сообщении.