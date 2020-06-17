https://ria.ru/20200617/1573041914.html
Более двух тысяч жителей Тамбовской области выздоровели после COVID-19
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов в Тамбовской области превысило 2 тысячи, сообщает в среду администрация региона. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:18
2020-06-17T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
тамбовская область
общество
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https://ria.ru/20200616/1572984834.html
тамбовская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, тамбовская область, общество