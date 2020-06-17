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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200617/1573041772.html
Власти Башкирии отменили мероприятия в честь 75-й годовщины Победы
Власти Башкирии отменили праздничное шествие в Уфе в честь 75-й годовщины Победы, для ветеранов будет организованы мероприятия по месту жительства, сообщили РИА РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:13
75 лет великой победы
коронавирус в россии
республика башкортостан
парад победы
уфа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, республика башкортостан, парад победы, уфа

Власти Башкирии отменили мероприятия в честь 75-й годовщины Победы

09:14 17.06.2020 (обновлено: 11:13 17.06.2020)
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© РИА Новости / Геннадий КарповУфа
Уфа
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Уфа. Архивное фото
УФА, 17 июн – РИА Новости. Власти Башкирии отменили праздничное шествие в Уфе в честь 75-й годовщины Победы, для ветеранов будет организованы мероприятия по месту жительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"В республике Башкортостан 24 июня не будет парада и других масштабных праздничных мероприятий. Для ветеранов войны в городах и районах будут организованы личные парады по месту их жительства. Мероприятия с приглашением ветеранов войны планируется провести осенью", - сказали в пресс-службе главы Башкирии, отметив, что 9 мая в Уфе в честь годовщины Великой Победы была организована торжественная встреча "Золотой звезды" Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова, которую доставили в республику на вечное хранение из Москвы.
Там также пояснили, что главы администраций районов по телефону поздравят всех ветеранов Великой Отечественной войны, "планируется провести около 50 личных парадов во дворах ветеранов.
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в ряде российских городов из-за коронавируса. Так, торжеств не будет в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Пятигорске и Якутске.
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Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииРеспублика БашкортостанПарад ПобедыУфа
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