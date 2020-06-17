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Власти Польши прокомментировали планы увеличить военный контингент США
Сокращение числа американских солдат в Германии и увеличение контингента в Польше не связаны, заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик в эфире... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:18
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353
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матеуш моравецкий, дональд трамп, нато, польша, европа, сша, в мире

Власти Польши прокомментировали планы увеличить военный контингент США

09:14 17.06.2020 (обновлено: 09:18 17.06.2020)
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© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna BaltosАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna Baltos
Американские военные в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Сокращение числа американских солдат в Германии и увеличение контингента в Польше не связаны, заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
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"Тут надо быть точным, чтобы не возникло ошибочное впечатление, что решения США, о которых в последнее время громко сообщают СМИ, касающиеся возможного уменьшения американского контингента в Германии, связаны каким-либо образом с их присутствием в Польше", - сказал Дворчик.
"Это, конечно, решение Соединенных Штатов – где и какой численности размещен военный контингент. Польское правительство и господин президент придерживаются позиции, что чем больше солдат в Европе – тем лучше. Мы, конечно, успешно прикладываем старания для того, чтобы американское военное присутствие в Польше было как можно большее", - добавил он, напомнив, что в настоящее время в Польше расквартировано около 5 тысяч американских солдат, в то время, как еще пять лет назад в Польше на ротационной основе присутствовали от 100 до 300 американских военных.
"Здесь многое меняется, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы это присутствие еще больше усиливалось. В то же время это не имеет никакой связи с численностью американских баз и контингентов в других странах", - заключил Дворчик.
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19 мая, 17:25
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Матеуш МоравецкийДональд ТрампНАТОПольшаЕвропаСШАВ мире
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