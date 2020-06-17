Власти Польши прокомментировали планы увеличить военный контингент США

"Тут надо быть точным, чтобы не возникло ошибочное впечатление, что решения США, о которых в последнее время громко сообщают СМИ, касающиеся возможного уменьшения американского контингента в Германии, связаны каким-либо образом с их присутствием в Польше", - сказал Дворчик.

"Здесь многое меняется, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы это присутствие еще больше усиливалось. В то же время это не имеет никакой связи с численностью американских баз и контингентов в других странах", - заключил Дворчик.