На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 33 234

"За минувшие сутки заболели 758 человек, из них 43 ребенка, а также 50 медработников. Были госпитализированы 175 граждан, зафиксирован 31 летальный случай. Выздоровели 415 человек. Всего за время пандемии заболели 33234 человека… Всего выздоровели 14943 человека, а летальных случаев 943", - сказал Степанов.