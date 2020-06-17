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На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 33 234
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 758, до 33234, умер еще 31 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:29
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 33 234

09:13 17.06.2020 (обновлено: 09:29 17.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 758, до 33234, умер еще 31 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 758 человек, из них 43 ребенка, а также 50 медработников. Были госпитализированы 175 граждан, зафиксирован 31 летальный случай. Выздоровели 415 человек. Всего за время пандемии заболели 33234 человека… Всего выздоровели 14943 человека, а летальных случаев 943", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 155, Закарпатской области - 82 и Черновицкой области - 69.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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