На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщала пресс-служба УГИБДД России по региону, накануне днем на 1649-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории Катав-Ивановского района грузовик из-за, со слов водителя 1984 года рождения, отказа тормозов совершил столкновение с движущимися попутно легковушками "Лада Гранта", "ВАЗ-2114", Audi Q7 Renault Sandero и грузовиком Cino. В результате ДТП двое погибли и шестеро пострадали, двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

"По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУМВД России по региону уточнили, что в отношении водителя решается вопрос об избрании меры пресечения.

Прокурором постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль, добавляется в сообщении.