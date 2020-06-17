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На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими
Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:11
renault sandero
audi q7
катав-ивановский район
челябинская область
происшествия
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катав-ивановский район
челябинская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Грузовик протаранил несколько машин на трассе в Челябинской области. Кадры ДТП
Момент жуткого ДТП в Челябинской области попал на видео. Два человека погибли, семь пострадали. По данным ГИБДД, авария произошла сегодня утром на 1649-м км трассы М5 под Катав-Ивановском. Грузовиком, у которого, предположительно, отказали тормоза, управлял 36-летний мужчина. Он на полном ходу влетел в четыре легковушки и фуру. По факту аварии начата проверка
2020-06-17T09:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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renault sandero, audi q7, катав-ивановский район, челябинская область, происшествия

На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими

09:11 17.06.2020
21830
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала пресс-служба УГИБДД России по региону, накануне днем на 1649-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории Катав-Ивановского района грузовик из-за, со слов водителя 1984 года рождения, отказа тормозов совершил столкновение с движущимися попутно легковушками "Лада Гранта", "ВАЗ-2114", Audi Q7, Renault Sandero и грузовиком Cino. В результате ДТП двое погибли и шестеро пострадали, двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
"По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД России по региону уточнили, что в отношении водителя решается вопрос об избрании меры пресечения.
Прокурором постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль, добавляется в сообщении.
Кроме того, прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства, регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения, сообщает надзорное ведомство.
Врач в одном из больничных отделений
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9131975
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Renault SanderoAudi Q7Катав-Ивановский районЧелябинская областьПроисшествия
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