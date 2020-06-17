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https://ria.ru/20200617/1573041670.html
Момент массового ДТП с фурой в Челябинской области попал на видео
Видеоагентство RUPTLY опубликовало видео массового ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей в Челябинской области. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:19
челябинская область
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1573012546.html
Водитель даже не пытается свернуть, понимает же что скорость огромная, но все равно летит по дороге! Убийца.
71
Автор, какая фура, это самосвал, если вы уж в такой ерунде не разбираетесь то пишите проще - грузовик!
33
15
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Грузовик протаранил несколько машин на трассе в Челябинской области. Кадры ДТП
Момент жуткого ДТП в Челябинской области попал на видео. Два человека погибли, семь пострадали. По данным ГИБДД, авария произошла сегодня утром на 1649-м км трассы М5 под Катав-Ивановском. Грузовиком, у которого, предположительно, отказали тормоза, управлял 36-летний мужчина. Он на полном ходу влетел в четыре легковушки и фуру. По факту аварии начата проверка
2020-06-17T09:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
челябинская область, происшествия

Момент массового ДТП с фурой в Челябинской области попал на видео

09:22 17.06.2020 (обновлено: 15:19 17.06.2020)
12517
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Видеоагентство RUPTLY опубликовало видео массового ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей в Челябинской области.
На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как машины медленно объезжают участок дороги, где ведутся ремонтные работы. Фура, подъезжающая к легковым автомобилям, не замедляет скорость и таранит их на полном ходу.
Инцидент произошел накануне днем в Катав-Ивановском районе, на 1649-м километре автодороги Москва — Челябинск. По словам водителя грузового автомобиля, причиной аварии стал отказ тормозной системы.
В результате ДТП погибли два человека, еще семеро получили травмы.
Врач в одном из больничных отделений
Вчера, 16:20
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52181635729
Обсудить 15
Челябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Водитель даже не пытается свернуть, понимает же что скорость огромная, но все равно летит по дороге! Убийца.
17 июня, 09:31
Руслан Парацетамолов
6800300
Автор, какая фура, это самосвал, если вы уж в такой ерунде не разбираетесь то пишите проще - грузовик!
17 июня, 09:49
Тайга Дремучая
2930001
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