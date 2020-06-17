https://ria.ru/20200617/1573041670.html
Момент массового ДТП с фурой в Челябинской области попал на видео
Видеоагентство RUPTLY опубликовало видео массового ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей в Челябинской области. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:22
2020-06-17T15:19
челябинская область
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1573012546.html
Руслан Парацетамолов
Водитель даже не пытается свернуть, понимает же что скорость огромная, но все равно летит по дороге! Убийца.
71
Тайга Дремучая
Автор, какая фура, это самосвал, если вы уж в такой ерунде не разбираетесь то пишите проще - грузовик!
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15
челябинская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Грузовик протаранил несколько машин на трассе в Челябинской области. Кадры ДТП
Момент жуткого ДТП в Челябинской области попал на видео. Два человека погибли, семь пострадали.
По данным ГИБДД, авария произошла сегодня утром на 1649-м км трассы М5 под Катав-Ивановском. Грузовиком, у которого, предположительно, отказали тормоза, управлял 36-летний мужчина. Он на полном ходу влетел в четыре легковушки и фуру.
По факту аварии начата проверка
2020-06-17T09:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, происшествия