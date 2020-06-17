https://ria.ru/20200617/1573041628.html
Испытатель рассказал о подготовке летчиков на Як-130
Полученный в ходе полетов на учебно-боевом самолете Як-130 опыт позволяет осваивать истребители пятого поколения, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:10
2020-06-17T10:13
як-130
иркут (корпорация)
юрий слюсарь
безопасность
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
як-130, иркут (корпорация), юрий слюсарь , безопасность
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Полученный в ходе полетов на учебно-боевом самолете Як-130
опыт позволяет осваивать истребители пятого поколения, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель корпорации "Иркут
" (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
"Сегодня на этой машине обучаются будущие летчики-истребители ВКС России. Опыт, который они получают на Як-130, позволяет им легко осваивать истребители четвертого и пятого поколения, в том числе и сверхманевренные самолеты", - сказал он.
Собеседник добавил, что зарубежные заказчики используют Як-130 не только как учебный, но и как легкий боевой самолет. "Все без исключения иностранные летчики, летающие на Яках, очень ценят его, с одной стороны, за отличные летные качества и, с другой, за простоту. Но все сразу становятся серьезными, когда впервые видят самолет с подвешенной пушкой, 500 килограммовыми бомбами, парой ракет и помеховыми контейнерами. У самолета есть большой модернизационный потенциал, особенно в части бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения", - отметил Мутовин.
Двухместный реактивный Як-130 разработан ОКБ им. А. С. Яковлева, входящим в состав "Иркута". Серийно выпускается на ИАЗ - филиале корпорации. Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений. Оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, составляет 3 тонны. У самолета, по заявлению разработчика, высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации.
В 2019 году генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь
сообщал в интервью РИА Новости, что Як-130 может быть модернизирован после подписания соответствующего контракта с заказчиком. По его словам, такие переговоры на тот момент велись. С кем именно, он не уточнил.