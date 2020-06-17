Больше ста российских моряков вернулись в Калининград из-за границы

КАЛИНИНГРАД, 17 июн - РИА Новости. Больше 100 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", еще 92 представителя морских экипажей должны вернуться в Калининград в среду вечером, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В "Храброво" прилетели 116 человек. Среди них 101 калининградец (прибывшие из Мавритании и испанского Лас-Пальмаса), а также 15 человек из других регионов - из Краснодарского края, Астраханской и Мурманской областей, которые будут отправлены в обсерватор", - рассказали в оперштабе.
Рейс из Лас-Пальмаса приземлился в калининградском аэропорту в 7.28 (8.28 мск). Вечером в 20.00 (21.00 мск) из аэропорта Сорваг на Фарерских островах ожидается борт, который привезет еще 92 представителей морских экипажей - 91 калининградца и одного гражданина Белоруссии с российским видом на жительство. По данным оперштаба, за день в Россию доставят самое большое число моряков с начала периода коронавирусной инфекции.
С 20 апреля из-за распространения коронавируса всем прибывающим в Калининградскую область через аэропорт "Храброво" необходимо соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион: жителям Калининградской области, а также тем, кто с ними проживает - в домашних условиях, проживающим в других субъектах РФ - в условиях обсерватора.
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