Количество банкротств в Финляндии выросло на 5,5% за пять месяцев

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Количество банкротств компаний в Количество банкротств компаний в Финляндии за первые пять месяцев 2020 года увеличилось на 5,5%, до 1188, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду статистическое ведомство страны.

"По данным Статистического управления Финляндии, в январе-мае 2020 года было зарегистрировано 1188 банкротств, что на 62 банкротства (5,5%) больше, чем в соответствующем периоде годом ранее", - говорится в сообщении.

Число работников в компаниях, заявивших о банкротстве, составило 5659, что на 430 человек (8,2%) больше, чем в 2019 году.

Количество банкротств увеличилось в основных отраслях горнодобывающей промышленности, строительства, гостеприимства и общественного питания.