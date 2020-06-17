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Количество банкротств в Финляндии выросло на 5,5% за пять месяцев
Количество банкротств компаний в Финляндии за первые пять месяцев 2020 года увеличилось на 5,5%, до 1188, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:07
финляндия
экономика
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финляндия, экономика

Количество банкротств в Финляндии выросло на 5,5% за пять месяцев

09:07 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкХельсинки. Виды
Хельсинки. Виды
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Хельсинки. Виды. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Количество банкротств компаний в Финляндии за первые пять месяцев 2020 года увеличилось на 5,5%, до 1188, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду статистическое ведомство страны.
"По данным Статистического управления Финляндии, в январе-мае 2020 года было зарегистрировано 1188 банкротств, что на 62 банкротства (5,5%) больше, чем в соответствующем периоде годом ранее", - говорится в сообщении.
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Число работников в компаниях, заявивших о банкротстве, составило 5659, что на 430 человек (8,2%) больше, чем в 2019 году.
Количество банкротств увеличилось в основных отраслях горнодобывающей промышленности, строительства, гостеприимства и общественного питания.
В то же время количество банкротств уменьшилось в отраслях сельского и лесного хозяйства, рыболовства, торговли и транспорта.
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