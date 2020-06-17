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В АТОР разъяснили новые правила заселения в санатории
Для заселения в санаторий необходимо иметь при себе три справки, рассказала в интервью "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:05
россия
туризм
юрий барзыкин
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
алтайский край
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россия, туризм, юрий барзыкин, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), алтайский край

В АТОР разъяснили новые правила заселения в санатории

09:05 17.06.2020
7670
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"Санаторий "Пятигорский Нарзан"
Санаторий Пятигорский Нарзан
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Для заселения в санаторий необходимо иметь при себе три справки, рассказала в интервью "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Это так называемая курсовка — курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — об санэпидокружении", - отметила она.
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Ломидзе рекомендовала туристам брать с собой все необходимые документы. При отсутствии таких справок путешественников могут развернуть в аэропорту, предупредила она.
По словам главы АТОР, цены на размещение будут сопоставимы с прошлогодними. Многие санатории уже заработали в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае.
Накануне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что с 1 июля для внутреннего туризма откроются до 70 процентов регионов страны. При этом, как отмечали в Ростуризме, за рубежом российских туристов пока принимать не готовы. Такие путешествия могут возобновить в середине июля или в августе.
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РоссияТуризмЮрий БарзыкинМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Алтайский край
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