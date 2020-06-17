В АТОР разъяснили новые правила заселения в санатории

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Для заселения в санаторий необходимо иметь при себе три справки, рассказала в интервью "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Это так называемая курсовка — курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — об санэпидокружении", - отметила она.
Ломидзе рекомендовала туристам брать с собой все необходимые документы. При отсутствии таких справок путешественников могут развернуть в аэропорту, предупредила она.
По словам главы АТОР, цены на размещение будут сопоставимы с прошлогодними. Многие санатории уже заработали в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае.
Накануне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что с 1 июля для внутреннего туризма откроются до 70 процентов регионов страны. При этом, как отмечали в Ростуризме, за рубежом российских туристов пока принимать не готовы. Такие путешествия могут возобновить в середине июля или в августе.