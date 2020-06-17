В АТОР разъяснили новые правила заселения в санатории

Что будет с ценами на отдых в этом году? Мнения экспертов

Отдых на российских курортах может подорожать на 30%, считают в АТОР. Исполнительный директор "Альянса туристических агентств РФ" Наталия Осипова в интервью Sputnik прокомментировала этот прогноз.