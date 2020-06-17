Эксперт прокомментировал сокращение американского контингента в Германии

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Заявление президента Заявление президента США Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Германии может побудить Берлин улучшить отношения с Россией и уменьшить напряженность в Европе, заявил РИА Новости американский дипломат, бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман.

"Одним из вероятных итогов перебазирования войск Трампа может стать более активная дипломатическая деятельность со стороны ФРГ, направленная на уменьшение напряженности", - сказал он. "Вопрос в том, какие корректировки, если они последуют, Германия решит ввести в отношения с Россией, чтобы еще больше уменьшить опасность конфликта", - добавил он. По его словам, в долгосрочной перспективе вывод части американских войск из Германии побудит Берлин наращивать свой собственный военный потенциал.

Как заявил экс-сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди , вывод 10 тысяч американских военных из Германии не вызовет проблем с безопасностью у Берлина или Европы, но может стать причиной некоторых трудностей с логистикой и бюджетом у США.

"Если вывод (военных) произойдет, это никак не повлияет на оборону Западной Европы, поскольку Россия, на самом деле, не представляет никакой угрозы", - сказал он. "Но в краткосрочной перспективе это сильно повлияет на расходы США по "обороне", - добавил Джиральди.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.