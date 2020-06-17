В провинции Кундуз при атаке талибов погибли пять афганских силовиков

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пять сотрудников сил безопасности Афганистана погибли и еще семь получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает телеканал Tolo News.
По данным источника в силах безопасности, атака произошла в одном из районов одноименного города Кундуз во вторник вечером. Боевики напали на контроль-пропускные пункты и, по словам источника, "угнали два армейских внедорожника Humvee".
"Столкновения продолжались рано утром в среду", - добавил источник. Сведения о потерях среди нападавших не поступали.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.