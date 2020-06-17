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В провинции Кундуз при атаке талибов погибли пять афганских силовиков
Пять сотрудников сил безопасности Афганистана погибли и еще семь получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:04
исламское государство
кундуз (провинция)
афганистан
талибан
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в мире
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исламское государство, кундуз (провинция), афганистан, талибан, сша, в мире

В провинции Кундуз при атаке талибов погибли пять афганских силовиков

09:04 17.06.2020
107
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пять сотрудников сил безопасности Афганистана погибли и еще семь получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает телеканал Tolo News.
По данным источника в силах безопасности, атака произошла в одном из районов одноименного города Кундуз во вторник вечером. Боевики напали на контроль-пропускные пункты и, по словам источника, "угнали два армейских внедорожника Humvee".
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"Столкновения продолжались рано утром в среду", - добавил источник. Сведения о потерях среди нападавших не поступали.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Исламское государствоКундуз (провинция)АфганистанТалибанСШАВ мире
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