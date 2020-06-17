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В Финляндии партия премьера остается самой популярной
Правящая Социал-демократическая партия Финляндии, членом которой является премьер-министр страны Санна Марин, назначенная в декабре 2019 года, возглавляет... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:00
санна марин
антти ринне
финляндия
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санна марин, антти ринне, финляндия, в мире

В Финляндии партия премьера остается самой популярной

09:00 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ центре Хельсинки
В центре Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В центре Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Правящая Социал-демократическая партия Финляндии, членом которой является премьер-министр страны Санна Марин, назначенная в декабре 2019 года, возглавляет рейтинг популярности партий, следует из опроса газеты Helsingin Sanomat, опубликованном в среду.
Респондентам задавали вопрос: "За какую крупнейшую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы прошли сегодня?"
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"Поддержка Социал-демократов составляет 21,9% (минус 0,2% к предыдущему опросу в мае). "Истинные финны" - 17,6% (минус 0,5%). Коалиционную партию поддерживает 17,4% (плюс 0,4%). "Центристы" - 12,4% (плюс 0,1%). За "Зеленых" готовы проголосовать 10,8% (минус 0,4%)", - говорится в сообщении.
Директор по исследованиям в компании Kantar TNS, проводившей опрос, Сакари Нурмела считает, что действия Марин в борьбе с пандемией коронавируса помогли успеху партии.
"Правительство и особенно премьер-министр смогли значительно укрепить доверие общественности. Что касается сторон, то это пошло на пользу СДП, чья поддержка сильно возросла с начала года", - говорит Нурмела, отмечая, что, когда начнется восстановление экономики, у оппозиции снова появится возможность бросить вызов правительству и особенно СДП.
Марин является первым заместителем председателя Социал-демократической партии Финляндии. Первым лицом Социал-демократов является Антти Ринне, занимавший пост главы кабмина с апреля по декабрь 2019 года.
Исследование было проведено компанией Kantar TNS по заказу Helsingin Sanomat с 18 мая по 14 июня. Всего опрошено по телефону 2144 человека 18 лет и старше, проживающие на материке. Погрешность около 2,1%.
По итогам прошедших 14 апреля в Финляндии парламентских выборов, (оппозиционная) Cоциал-демократическая партия набрала 17,7% или 40 мест в парламенте, (националистическая) "Истинные финны" 17,5% или 39 мест в парламенте, Коалиционная партия получила 17% голосов или 38 мест в парламенте, (правящая) "Финляндский центр" 13,8% или 31 место в парламенте, "Зеленый союз" 11,5% или 20 мест, остальные менее 10%.
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Санна МаринАнтти РиннеФинляндияВ мире
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