В Финляндии партия премьера остается самой популярной

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Правящая Социал-демократическая партия Правящая Социал-демократическая партия Финляндии , членом которой является премьер-министр страны Санна Марин , назначенная в декабре 2019 года, возглавляет рейтинг популярности партий, следует из опроса газеты Helsingin Sanomat, опубликованном в среду.

Респондентам задавали вопрос: "За какую крупнейшую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы прошли сегодня?"

"Поддержка Социал-демократов составляет 21,9% (минус 0,2% к предыдущему опросу в мае). "Истинные финны" - 17,6% (минус 0,5%). Коалиционную партию поддерживает 17,4% (плюс 0,4%). "Центристы" - 12,4% (плюс 0,1%). За "Зеленых" готовы проголосовать 10,8% (минус 0,4%)", - говорится в сообщении.

Директор по исследованиям в компании Kantar TNS, проводившей опрос, Сакари Нурмела считает, что действия Марин в борьбе с пандемией коронавируса помогли успеху партии.

"Правительство и особенно премьер-министр смогли значительно укрепить доверие общественности. Что касается сторон, то это пошло на пользу СДП, чья поддержка сильно возросла с начала года", - говорит Нурмела, отмечая, что, когда начнется восстановление экономики, у оппозиции снова появится возможность бросить вызов правительству и особенно СДП.

Марин является первым заместителем председателя Социал-демократической партии Финляндии. Первым лицом Социал-демократов является Антти Ринне , занимавший пост главы кабмина с апреля по декабрь 2019 года.

Исследование было проведено компанией Kantar TNS по заказу Helsingin Sanomat с 18 мая по 14 июня. Всего опрошено по телефону 2144 человека 18 лет и старше, проживающие на материке. Погрешность около 2,1%.