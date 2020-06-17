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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573041221.html
В Югре выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом
Рекордные 237 случаев COVID-19 подтвердились за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе, общее число заразившихся превысило 5 тысяч, следует из данных... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим шувалов
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
сургут
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим шувалов, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, сургут, общество

В Югре выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом

08:58 17.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Рекордные 237 случаев COVID-19 подтвердились за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе, общее число заразившихся превысило 5 тысяч, следует из данных регионального оперативного штаба.
"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 237 новых случаев COVID-19... 5210 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.
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Госпитали для пациентов с COVID-19 развернули в двух школах в Югре
Таким образом, число случаев коронавируса, подтвержденных в регионе за сутки, оказалось рекордным, при этом количество заразившихся ежесуточно наблюдается на отметке выше 100 с конца мая.
Седьмой день подряд лидером по числу новых выявленных случаев COVID-19 в Югре остается Сургут, где инфекция уже подтвердилась у 1134 человек. По этому показателю город вышел на первое место в автономном округе. В статистику заболевших попал и глава муниципалитета Вадим Шувалов, сообщивший в воскресенье, что его госпитализировали с коронавирусом в местную больницу.
Глава региона Наталья Комарова во вторник на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" заявила, что автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим ШуваловХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваСургутОбщество
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