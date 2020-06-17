В Югре выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Рекордные 237 случаев COVID-19 подтвердились за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе, общее число заразившихся превысило 5 тысяч, следует из данных регионального оперативного штаба.
"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 237 новых случаев COVID-19... 5210 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.
Таким образом, число случаев коронавируса, подтвержденных в регионе за сутки, оказалось рекордным, при этом количество заразившихся ежесуточно наблюдается на отметке выше 100 с конца мая.
Седьмой день подряд лидером по числу новых выявленных случаев COVID-19 в Югре остается Сургут, где инфекция уже подтвердилась у 1134 человек. По этому показателю город вышел на первое место в автономном округе. В статистику заболевших попал и глава муниципалитета Вадим Шувалов, сообщивший в воскресенье, что его госпитализировали с коронавирусом в местную больницу.
Глава региона Наталья Комарова во вторник на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" заявила, что автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.