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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573041183.html
В Японии обанкротились более 250 предприятий на фоне коронавируса
В Японии на фоне снижения экономической деятельности из-за распространения коронавируса обанкротились 253 предприятия, такие данные приводит исследовательский... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
осака (город)
япония
токио
экономика
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, осака (город), япония, токио, экономика

В Японии обанкротились более 250 предприятий на фоне коронавируса

08:56 17.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато в Токио
Район Минато в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. В Японии на фоне снижения экономической деятельности из-за распространения коронавируса обанкротились 253 предприятия, такие данные приводит исследовательский центр Teikoku Databank.
Самая тяжелая ситуация в гостиничном бизнесе – 41 отель оформил документы о банкротстве или заявил об остановке деятельности. Ненамного лучше ситуация в общепите – 34 заведения больше не могут продолжать свою деятельность.
Пик разорений выпал на конец апреля. Если с 10 по 20 марта разорилось всего одно предприятие, то с 20 по 30 апреля таких было 56. В то же время обращает на себя внимание замедление темпов волны разорений: если с 31 мая по 10 июня о разорении заявили 26 предприятий, то с 10 по 16 июня таких всего 5. Больше всего разорившихся предприятий в двух мегаполисах страны – Токио и Осаке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (город)ЯпонияТокиоЭкономика
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