В Японии обанкротились более 250 предприятий на фоне коронавируса

ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. В Японии на фоне снижения экономической деятельности из-за распространения коронавируса обанкротились 253 предприятия, такие данные приводит исследовательский центр Teikoku Databank.
Самая тяжелая ситуация в гостиничном бизнесе – 41 отель оформил документы о банкротстве или заявил об остановке деятельности. Ненамного лучше ситуация в общепите – 34 заведения больше не могут продолжать свою деятельность.
Пик разорений выпал на конец апреля. Если с 10 по 20 марта разорилось всего одно предприятие, то с 20 по 30 апреля таких было 56. В то же время обращает на себя внимание замедление темпов волны разорений: если с 31 мая по 10 июня о разорении заявили 26 предприятий, то с 10 по 16 июня таких всего 5. Больше всего разорившихся предприятий в двух мегаполисах страны – Токио и Осаке.
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