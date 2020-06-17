МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
Отмечается, что злоумышленники оформляют аренду на машину, например для работы в такси, а также фальшивую доверенность, по которой выписывают дубликат паспорта транспортного средства. После этого машину выставляют на продажу. Схема срабатывает, если покупатель не обращает внимания на дубликат паспорта.
Один из таких случаев обмана обнаружился, когда житель Подмосковья не смог поставить купленную иномарку на учет в ГИБДД. Выяснилось, что машина проходит по уголовному делу.
По данным издания, машину использовали для работы в элитном такси, но вскоре временные автовладельцы пропали. В итоге жертвами злоумышленников стали сразу два человека — владелец автомобиля и покупатель, который должен будет вернуть машину без возможности получить обратно уплаченные за нее деньги.