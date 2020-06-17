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В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета". РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:22
авто
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200602/1572322924.html
Если у меня дома не убрано,то виноват в этом только я. Если в государстве много мошенников, то ...
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6
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
авто, московская область (подмосковье), общество

В России появилась новая схема мошенничества

08:53 17.06.2020 (обновлено: 10:22 17.06.2020)
44262
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
Отмечается, что злоумышленники оформляют аренду на машину, например для работы в такси, а также фальшивую доверенность, по которой выписывают дубликат паспорта транспортного средства. После этого машину выставляют на продажу. Схема срабатывает, если покупатель не обращает внимания на дубликат паспорта.
Один из таких случаев обмана обнаружился, когда житель Подмосковья не смог поставить купленную иномарку на учет в ГИБДД. Выяснилось, что машина проходит по уголовному делу.
По данным издания, машину использовали для работы в элитном такси, но вскоре временные автовладельцы пропали. В итоге жертвами злоумышленников стали сразу два человека — владелец автомобиля и покупатель, который должен будет вернуть машину без возможности получить обратно уплаченные за нее деньги.
Логотип на главном здании Сбербанка
2 июня, 03:11
Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
1722171515048
Обсудить 6
АвтоМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Если у меня дома не убрано,то виноват в этом только я. Если в государстве много мошенников, то ...
17 июня, 10:52
Константин Деткин
2211217
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