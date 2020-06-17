В России появилась новая схема мошенничества

Отмечается, что злоумышленники оформляют аренду на машину, например для работы в такси, а также фальшивую доверенность, по которой выписывают дубликат паспорта транспортного средства. После этого машину выставляют на продажу. Схема срабатывает, если покупатель не обращает внимания на дубликат паспорта.