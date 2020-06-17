Больница в ЯНАО заплатит за несвоевременное выявление гидроцефалии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Больницу в Больницу в Ямало-Ненецком автономном округе решением суда обязали выплатить 300 тысяч рублей ребенку, у которого врачи несвоевременно выявили гидроцефалию, сообщает региональная прокуратура.

Ведомство провело проверку после обращения жительницы города Муравленко к окружному прокурору Анатолию Васильеву. Специалисты надзорного органа выяснили, что весной 2017 года женщина родила ребенка в центральной больнице соседнего Ноябрьска, у младенца были патологии, которые требовали "надлежащей диагностики и лечения", подчеркнули в прокуратуре.

"Врачами городской больницы не были произведены необходимые обследования перед проведением оперативных вмешательств. Несвоевременно диагностировано и начато лечение гидроцефалии, что обусловило прогрессирование данного заболевания и поражение головного мозга", - говорится в сообщении.

Васильев направил в суд исковое заявление о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда, причиненного некачественным оказанием медицинских услуг, пояснили в ведомстве.