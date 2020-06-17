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Больница в ЯНАО заплатит за несвоевременное выявление гидроцефалии
Больницу в Ямало-Ненецком автономном округе решением суда обязали выплатить 300 тысяч рублей ребенку, у которого врачи несвоевременно выявили гидроцефалию,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:52
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
происшествия
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353
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, происшествия

Больница в ЯНАО заплатит за несвоевременное выявление гидроцефалии

08:52 17.06.2020
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© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Fotolia / Sudok1
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Больницу в Ямало-Ненецком автономном округе решением суда обязали выплатить 300 тысяч рублей ребенку, у которого врачи несвоевременно выявили гидроцефалию, сообщает региональная прокуратура.
Ведомство провело проверку после обращения жительницы города Муравленко к окружному прокурору Анатолию Васильеву. Специалисты надзорного органа выяснили, что весной 2017 года женщина родила ребенка в центральной больнице соседнего Ноябрьска, у младенца были патологии, которые требовали "надлежащей диагностики и лечения", подчеркнули в прокуратуре.
"Врачами городской больницы не были произведены необходимые обследования перед проведением оперативных вмешательств. Несвоевременно диагностировано и начато лечение гидроцефалии, что обусловило прогрессирование данного заболевания и поражение головного мозга", - говорится в сообщении.
Васильев направил в суд исковое заявление о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда, причиненного некачественным оказанием медицинских услуг, пояснили в ведомстве.
"Судом требования прокурора округа полностью удовлетворены. В пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - резюмировали в прокуратуре ЯНАО.
Михаил Мурашко
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоПроисшествия
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