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В Удмуртии умер пожилой пациент с коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о 23-й жертве коронавирусной инфекции в регионе: скончался 81-летний пациент инфекционной больницы, зараженный... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:45
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), происшествия

В Удмуртии умер пожилой пациент с коронавирусом

08:45 17.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
УФА, 17 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о 23-й жертве коронавирусной инфекции в регионе: скончался 81-летний пациент инфекционной больницы, зараженный COVID-19.
"На утро 17 июня на территории Удмуртской Республики выявлено еще 22 случая новой коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги и 1 жителя Граховского района. К сожалению, сегодня скончался один пациент - мужчина, 81 год", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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По его словам, с февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртии проведено 102 752 исследования, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2437 проб на коронавирусную инфекцию.
"Всего в республике зарегистрировано 1175 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 23 из них закончились летальным исходом, 669 человек выздоровели", - говорится в сообщении главы региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
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