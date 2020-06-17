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Варшава не подтвердила визит президента Дуды в США
Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик не подтвердил визит президента страны Анджея Дуды в США. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:46
матеуш моравецкий
анджей дуда
дональд трамп
нато
польша
сша
в мире
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матеуш моравецкий, анджей дуда, дональд трамп, нато, польша, сша, в мире

Варшава не подтвердила визит президента Дуды в США

08:46 17.06.2020
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик не подтвердил визит президента страны Анджея Дуды в США.
"Я могу сказать только то, что Польша и Соединенные Штаты являются проверенными союзниками", - заявил Дворчик в эфире Польского радио.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
6 июня, 10:43
Премьер Польши надеется, что США переведут в республику военных из ФРГ
"Соединенные Штаты и американская администрация очень близко сотрудничают с канцелярией президента Польши. Оба президента лично также имеют хорошие отношения. Эти отношения переносятся и на встречи, и на телефонные разговоры. И такое текущее сотрудничество продолжается все время", - добавил он.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в обеих администрациях сообщило, что Дуда может в ближайшее время прибыть в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
По данным одного из источников, визит может состояться уже на следующей неделе. Источники в польском правительстве сообщили, что в рамках визита, точная дата которого пока неизвестна, стороны намерены обсудить оборонное соглашение под названием "Форт Трамп" и размещение войск США в Польше.
Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
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СМИ: президент Польши может в ближайшее время посетить Белый дом
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Матеуш МоравецкийАнджей ДудаДональд ТрампНАТОПольшаСШАВ мире
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