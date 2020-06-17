Варшава не подтвердила визит президента Дуды в США

ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Глава канцелярии премьер-министра Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик не подтвердил визит президента страны Анджея Дуды в США

"Я могу сказать только то, что Польша и Соединенные Штаты являются проверенными союзниками", - заявил Дворчик в эфире Польского радио.

"Соединенные Штаты и американская администрация очень близко сотрудничают с канцелярией президента Польши. Оба президента лично также имеют хорошие отношения. Эти отношения переносятся и на встречи, и на телефонные разговоры. И такое текущее сотрудничество продолжается все время", - добавил он.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в обеих администрациях сообщило, что Дуда может в ближайшее время прибыть в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом

По данным одного из источников, визит может состояться уже на следующей неделе. Источники в польском правительстве сообщили, что в рамках визита, точная дата которого пока неизвестна, стороны намерены обсудить оборонное соглашение под названием "Форт Трамп" и размещение войск США в Польше.