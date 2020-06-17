Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573040842.html
На Украине 80 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Восемьдесят населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:44
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1400x0_80_0_0_a410614325da0b7335f40013444eb9de.jpg
https://ria.ru/20200613/1572873550.html
1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1400x0_80_0_0_a410614325da0b7335f40013444eb9de.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_182:0:1473:968_1400x0_80_0_0_0698755f708d6de7ccab399c0a701df4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_343:0:1311:968_1400x0_80_0_0_4a4017dce9c0a31a7e01942f21aa1982.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире

На Украине 80 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

08:44 17.06.2020
162
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Восемьдесят населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Житомирской области без света остались 46 населенных пунктов, Киевской – 16, Черкасской – 11, Кировоградской – четыре и Днепропетровской – три.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По данным пресс-службы, во вторник в Днепропетровской, Хмельницкой, Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях из-за непогоды упали 34 дерева, пострадали четыре человека, повреждены шесть автомобилей.
Киев, Украина
13 июня, 05:13
НАТО предоставила Украине новый статус
510000
Обсудить 1
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Польши Анджей Дуда
Варшава не подтвердила визит президента Дуды в США
Автомобиль реанимации на дороге
В Марий Эл утонули два мальчика, катаясь на плоту
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Удмуртии умер пожилой пациент с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся почти 200 больных с COVID-19
Дмитрий Медведев
Медведев: новые меры из-за COVID-19 не должны провоцировать недовольство
Район Минато в Токио
В Японии обанкротились более 250 предприятий на фоне коронавируса
Белорусско-украинская граница
Киев открыл ряд пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 5,5 тысячи
Медицинское оборудование
Больница в ЯНАО заплатит за несвоевременное выявление гидроцефалии
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
В России провели более 15,6 миллиона тестов на COVID-19
Скульптуры неандертальцев в музее в Германии
Чума в эпоху каменного века: чем болел и как лечился древний человек
В центре Хельсинки
В Финляндии партия премьера остается самой популярной
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Эксперт прокомментировал сокращение американского контингента в Германии
Военнослужащие афганской национальной армии
В провинции Кундуз при атаке талибов погибли пять афганских силовиков
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Эксперт рассказал о шансах кандидатов попасть в непостоянные члены СБ ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
Лента новостейМолния