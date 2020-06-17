https://ria.ru/20200617/1573040842.html
На Украине 80 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Восемьдесят населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:44
2020-06-17T08:44
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости.
Восемьдесят населенных пунктов в пяти областях Украины
остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Житомирской области без света остались 46 населенных пунктов, Киевской – 16, Черкасской – 11, Кировоградской – четыре и Днепропетровской – три.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По данным пресс-службы, во вторник в Днепропетровской, Хмельницкой, Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях из-за непогоды упали 34 дерева, пострадали четыре человека, повреждены шесть автомобилей.