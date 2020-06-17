На Украине 80 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Восемьдесят населенных пунктов в пяти областях Восемьдесят населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Житомирской области без света остались 46 населенных пунктов, Киевской – 16, Черкасской – 11, Кировоградской – четыре и Днепропетровской – три.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.