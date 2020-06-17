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Спрос на свежую рыбу снизился из-за пандемии, заявили в ВАРПЭ
Пандемия коронавируса повлияла на потребительское поведение и спрос на рыбу и рыбную продукцию в мире: из-за закрытия ресторанов снизился спрос на свежую рыбу,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:00
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, москва, оон, экономика

Спрос на свежую рыбу снизился из-за пандемии, заявили в ВАРПЭ

09:00 17.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу
Рыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Рыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса повлияла на потребительское поведение и спрос на рыбу и рыбную продукцию в мире: из-за закрытия ресторанов снизился спрос на свежую рыбу, тогда как на консервы он вырос, сообщили РИА Новости в Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Ассоциация указывает, что, согласно июньскому докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), введенные странами мира ограничения в связи с коронавирусом негативно отразились на деятельности рыбопромышленных предприятий. "Изменение покупательского поведения в сторону накапливания долгосрочных запасов продуктов питания привело к росту спроса в ритейле на консервы и замороженную продукцию", - сообщили в ВАРПЭ.
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"В первом квартале 2020 года увеличился мировой спрос на консервированного, упакованного и переработанного тунца. Кроме того, зафиксирован спрос на готовые морепродукты в супермаркетах, особенно на гребешок. Из-за закрытия ресторанов по всему миру резко сократился спрос на рыбу и морепродукты, особенно в свежем виде", - добавили в ассоциации.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что из-за прекращения в разных странах работы заведений общепита больше всего пострадал сегмент премиальных морепродуктов - омары, свежий лосось, головоногие (например, осьминоги и кальмары) и двустворчатые (мидии, устрицы, гребешки) моллюски.
Так, по данным ФАО, фермы по выращиванию двустворчатых моллюсков по всему миру снижают объемы производства. Кроме того, ожидается падение мирового спроса на лосось как минимум на 15%. "Мы ожидаем, что в России с момента снятия режима самоизоляции и открытия ресторанов в крупных центрах потребления, прежде всего в Москве, спрос на некоторые премиальные виды рыбопродукции возрастет", - сказал Зверев.
В то же время, продолжил он, пандемия не оказала негативного влияния на объем добычи водных биоресурсов российскими рыбаками. Президент ВАРПЭ также отметил, что, по данным ФАО, в 2019 году мировое производство рыбы сократилось примерно на 1%, а из-за торговых конфликтов и их последствий снизился и объем продаж рыбы и морепродуктов.
"Пандемия коронавируса полностью изменила оптимистичной прогноз на 2020 год. Снижение мирового спроса, рост расходов бизнеса, уменьшение запасов аквакультурного сырья, удорожание логистики, нехватка кадров негативно отразятся на результатах деятельности мировой рыбной индустрии", - заключил глава ассоциации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваООНЭкономика
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