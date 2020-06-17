Госпитали для пациентов с COVID-19 развернули в двух школах в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией развернули в двух школах Сургута и Нижневартовска, крупнейших городов Госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией развернули в двух школах Сургута и Нижневартовска, крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного округа , сообщили представители муниципальных оперативных штабов по профилактике COVID-19.

Руководитель Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов на заседании местного оперштаба подчеркнул, что одна из школ готова принять 100 пациентов с коронавирусом, у которых инфекция протекает в легкой форме.

"У нас в 34-й школе на базе пункта временного размещения подготовлено помещение для развертывания еще 100 коек. Там все готово: выполнена кислородная разводка, шлюзы, определена маршрутизация совместно со специалистами Роспотребнадзора и эпидемиологами. Там 100-процентная готовность для размещения "легких" пациентов и на долечивание. Думаю, нам не придется его задействовать", - сказал он.

Кроме того, ранее региональные СМИ сообщали, что власти Сургута планируют развернуть госпиталь на 150 коек в здании школы в микрорайоне Кедровый, для этого помещения пришлось отремонтировать. Как пояснил исполняющий обязанности главы Сургута Алексей Жердев, госпиталь в Кедровом полностью готов.

"Там есть 150 коек резерва, они пока не востребованы. Несмотря на то, что есть прирост определенный по выявленным случаям, по госпитализации, могу также порадовать, что у нас каждый день по 50-55 человек выписываются уже. Соответственно, примерно держим количество коек на одном уровне за счет этого. Ситуация стабильная, есть резерв", - сказал Жердев журналистам.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Югре приблизилось к пяти тысячам, причем на Сургут и Нижневартовск приходится практически каждый третий заразившийся. Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 23 июня включительно.