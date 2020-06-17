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Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 в ходе тестов практически вышел на заданные параметры, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:54
мс-21
аэрофлот
ростех
иркут (корпорация)
безопасность
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Ждём отечественных двигателей.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
мс-21, аэрофлот, ростех, иркут (корпорация), безопасность

Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21

08:34 17.06.2020 (обновлено: 14:54 17.06.2020)
23559
© Фото : предоставлено корпорацией «Иркут»Летчик-испытатель корпорации "Иркут" Олег Мутовин
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин
© Фото : предоставлено корпорацией «Иркут»
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 в ходе тестов практически вышел на заданные параметры, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха") Олег Мутовин.

"В целом он (МС-21. — Прим. ред.) ведет себя очень хорошо на всех режимах полета, в том числе критических. Как летательный аппарат он проверен уже во всем диапазоне высот и скоростей, в длительных полетах на характерных для этого класса лайнеров дистанциях, во всем диапазоне весов и центровок", — рассказал он.

Разумеется, отметил Мутовин, в первых полетах возможны различные отказы. "Это часть нашей испытательной работы, мы к этому готовы. Чем больше отказов мы "отловим" в процессе испытаний, тем больше узких мест смогут устранить конструкторы и производственники. В результате нашей совместной работы эксплуатация самолета будет безопаснее для пассажиров и эффективнее для авиакомпаний", — пояснил он.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Сейчас лайнер проходит испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланированы тесты с отечественными ПД-14.
Читайте полный текст интервью с Олегом Мутовиным >>
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1 июня 2017, 18:00
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
4889334530
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МС-21АэрофлотРостехИркут (корпорация)Безопасность
Популярные комментарии
Боинг должен учиться как правильно самолёты делать, - с самого начала создавать оптимальный планер, а не переделывать 50-летнее старьё в погоне за экономией. И испытания проводить, а не просто заносить бабло сертифицирующим органам.
17 июня, 09:57
СССергей Смирнов
5912007
Ждём отечественных двигателей.
17 июня, 09:32
Арсений Новиков
6200002
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