Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21

"В целом он (МС-21. — Прим. ред.) ведет себя очень хорошо на всех режимах полета, в том числе критических. Как летательный аппарат он проверен уже во всем диапазоне высот и скоростей, в длительных полетах на характерных для этого класса лайнеров дистанциях, во всем диапазоне весов и центровок", — рассказал он.
Разумеется, отметил Мутовин, в первых полетах возможны различные отказы. "Это часть нашей испытательной работы, мы к этому готовы. Чем больше отказов мы "отловим" в процессе испытаний, тем больше узких мест смогут устранить конструкторы и производственники. В результате нашей совместной работы эксплуатация самолета будет безопаснее для пассажиров и эффективнее для авиакомпаний", — пояснил он.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Сейчас лайнер проходит испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланированы тесты с отечественными ПД-14.
1 июня 2017, 18:00Пассажирские самолёты нового поколения МС-21