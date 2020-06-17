Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21

"В целом он (МС-21. — Прим. ред.) ведет себя очень хорошо на всех режимах полета, в том числе критических. Как летательный аппарат он проверен уже во всем диапазоне высот и скоростей, в длительных полетах на характерных для этого класса лайнеров дистанциях, во всем диапазоне весов и центровок", — рассказал он.