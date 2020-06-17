https://ria.ru/20200617/1573040521.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся почти 200 больных с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 547 человек, из них у 197 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:32
2020-06-17T08:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, москва, общество