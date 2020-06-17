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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся почти 200 больных с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 547 человек, из них у 197 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся почти 200 больных с COVID-19

08:32 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 547 человек, из них у 197 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 547 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 266 человек с подозрением на COVID/197 случаев подтверждено лабораторно, из них: 21/20 детей, 14/14 беременных, рожениц и родильниц, 12/10 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она добавила, что в больницу поступило 54 человека, из них 16 с коронавирусом. Выписано 64 человека, из них 21 с выздоровлением по COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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