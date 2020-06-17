В Республике Алтай выявили более 30 новых случаев заболевания COVID-19

БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости. Тридцать четыре случая заражения коронавирусом выявлено в Тридцать четыре случая заражения коронавирусом выявлено в Республике Алтай за сутки, общее число заболевших составило 334, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"Коронавирус подтвердился у 23 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; девяти жителей города Горно-Алтайска и двух жителей Улаганского района. 25 из 34 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 13 случаях диагностированы симптомы ОРВИ. С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 334 случая заболевания", - говорится в сообщении.

В Кош-Агачском районе проживают 146 заболевших, 85 – в Горно-Алтайске, 27 – в Турочакском районе, 26 – в Улаганском районе, 20 – в Майминском районе, 12 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.

"Выздоровели три пациента из Горно-Алтайска, Майминского и Кош-Агачского районов. По данным на утро 17 июня, 145 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 28 168 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1 153 человека.

Накануне глава Республики Алтай Олег Хорохордин попросил руководителей муниципальных образований тщательнее следить за соблюдением жителями санитарных норм.

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