https://ria.ru/20200617/1573040370.html
В Республике Алтай выявили более 30 новых случаев заболевания COVID-19
Тридцать четыре случая заражения коронавирусом выявлено в Республике Алтай за сутки, общее число заболевших составило 334, сообщает региональный оперштаб по... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:28
2020-06-17T08:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика алтай
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, общество
БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости.
Тридцать четыре случая заражения коронавирусом выявлено в Республике Алтай
за сутки, общее число заболевших составило 334, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 23 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; девяти жителей города Горно-Алтайска и двух жителей Улаганского района. 25 из 34 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 13 случаях диагностированы симптомы ОРВИ. С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 334 случая заболевания", - говорится в сообщении.
В Кош-Агачском районе проживают 146 заболевших, 85 – в Горно-Алтайске, 27 – в Турочакском районе, 26 – в Улаганском районе, 20 – в Майминском районе, 12 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.
"Выздоровели три пациента из Горно-Алтайска, Майминского и Кош-Агачского районов. По данным на утро 17 июня, 145 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 28 168 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1 153 человека.
Накануне глава Республики Алтай Олег Хорохордин попросил руководителей муниципальных образований тщательнее следить за соблюдением жителями санитарных норм.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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