Медведев уверен, что COVID-19 нельзя победить в отдельно взятой стране

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пандемию Пандемию COVID-19 невозможно победить в отдельно взятой стране даже при закрытых рубежах и отмене транспортного сообщения, для этого понадобится "разумно открытое", а в ряде случаев и прямое вынужденное сотрудничество государств, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Зампред СБ написал для журнала "Россия в глобальной политике" статью "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", в которой он размышляет об основных рисках, с которыми столкнулся мир, а также о возможных формах совместной работы в сфере глобальной безопасности, которые необходимы в этих условиях.

"Как бы банально это ни звучало, пандемия не имеет границ. И поэтому ее невозможно победить в отдельно взятой стране даже при закрытых рубежах, отмене транспортного сообщения и иных коммуникаций между людьми", - уверен Медведев.

Он подчеркивает, что необходимо сотрудничество для обеспечения не только глобальной, но и бытовой безопасности человека, "всех нас – и каждого в отдельности".

"В Средние века город, в котором поселилась чума (по сути – крепость), полностью блокировали, а большинство его жителей были обречены на гибель. Мы живем в принципиально иной реальности. Поэтому ответ на все проблемы пандемического кризиса должен быть универсальным", - пишет Медведев.

По его словам, такой ответ предполагает постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями.

"Это должно быть разумно открытое сотрудничество. Об этом сейчас говорят все. Вопрос – в мере открытости. Каждая страна и каждая компания понимают ее по-своему. Разумеется, исходя из соображений национальной или корпоративной безопасности многое все равно останется конфиденциальным. Но в целом ряде случаев государствам придется пойти на прямое сотрудничество, которое я бы назвал "вынужденным", - отмечает зампред Совбеза.