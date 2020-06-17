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Медведев уверен, что COVID-19 нельзя победить в отдельно взятой стране
Пандемию COVID-19 невозможно победить в отдельно взятой стране даже при закрытых рубежах и отмене транспортного сообщения, для этого понадобится "разумно... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, в мире

Медведев уверен, что COVID-19 нельзя победить в отдельно взятой стране

08:23 17.06.2020 (обновлено: 08:25 17.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пандемию COVID-19 невозможно победить в отдельно взятой стране даже при закрытых рубежах и отмене транспортного сообщения, для этого понадобится "разумно открытое", а в ряде случаев и прямое вынужденное сотрудничество государств, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред СБ написал для журнала "Россия в глобальной политике" статью "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", в которой он размышляет об основных рисках, с которыми столкнулся мир, а также о возможных формах совместной работы в сфере глобальной безопасности, которые необходимы в этих условиях.
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"Как бы банально это ни звучало, пандемия не имеет границ. И поэтому ее невозможно победить в отдельно взятой стране даже при закрытых рубежах, отмене транспортного сообщения и иных коммуникаций между людьми", - уверен Медведев.
Он подчеркивает, что необходимо сотрудничество для обеспечения не только глобальной, но и бытовой безопасности человека, "всех нас – и каждого в отдельности".
"В Средние века город, в котором поселилась чума (по сути – крепость), полностью блокировали, а большинство его жителей были обречены на гибель. Мы живем в принципиально иной реальности. Поэтому ответ на все проблемы пандемического кризиса должен быть универсальным", - пишет Медведев.
По его словам, такой ответ предполагает постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями.
Дмитрий Медведев
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"Это должно быть разумно открытое сотрудничество. Об этом сейчас говорят все. Вопрос – в мере открытости. Каждая страна и каждая компания понимают ее по-своему. Разумеется, исходя из соображений национальной или корпоративной безопасности многое все равно останется конфиденциальным. Но в целом ряде случаев государствам придется пойти на прямое сотрудничество, которое я бы назвал "вынужденным", - отмечает зампред Совбеза.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевВ мире
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