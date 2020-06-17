Медведев: падение ВВП в мире будет максимальным со Второй мировой войны

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мировую экономику ждет беспрецедентное падение ВВП из-за пандемии коронавируса, которое будет максимальным со времен Второй мировой войны, заявил своей Мировую экономику ждет беспрецедентное падение ВВП из-за пандемии коронавируса, которое будет максимальным со времен Второй мировой войны, заявил своей статье зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в журнале "Россия в глобальной политике".

"По данным Международного валютного фонда, в 2020 году из-за кризиса мировую экономику ждет спад до 3% по отношению к 2019 году. Это максимальная величина падения мирового ВВП со времен Второй мировой войны. Для сравнения: во время последнего глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов максимальное годовое падение составляло всего лишь 0,1%", - пишет Медведев.

Он уточняет, что "пандемия COVID-19 создала беспрецедентные проблемы и для мировой экономики. Нет ни одной страны, которая не ощутила бы на себе последствий коронавируса. Некоторые государства уже объявляют дефолты по своим обязательствам, банкротятся крупные транснациональные компании".

"Принципиальной особенностью нашего времени стало то, что экономическая логика оказалась подчинена медицинской. А выбор экономической политики стал, по сути, выбором между экономическим ростом и сохранением жизни людей, что определяется традициями и уровнем доверия в каждом обществе. Однако длительная экономическая деградация также чревата человеческими жертвами", - считает зампредседателя Совбеза.

По мнению Медведева, с точки зрения задач, стоящих перед экономикой, "как минимум в краткосрочной перспективе ВВП перестанет быть критически значимым критерием для оценки динамики развития".

"Причем проблема заключается не столько в масштабе спада, сколько в его продолжительности. При глубоком, но недолгом спаде естественен отскок с последующим ростом, которому могут даже не требоваться инвестиции. Наиболее опасен именно длительный застой, провоцирующий разрушение инфраструктуры и деградацию всех уровней жизни человека", - заключает он.