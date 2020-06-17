Медведев прокомментировал сотрудничество по биологическим исследованиям

Он отметил, что закрытые исследования были и будут - как для обеспечения государственной безопасности, так и в корпоративных интересах.

"Но нужны согласованные странами протоколы: как действовать при возникновении угрозы пандемии, о чём информировать партнёров по международному сообществу и ВОЗ. Тогда не будет бесконечных разборок по поводу того, кто был пресловутым нулевым пациентом, кто и что скрыл, что было сделано, а что нет", - считает Медведев.