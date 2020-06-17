Медведев прокомментировал сотрудничество по биологическим исследованиям

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. По окончании пандемии коронавируса потребуется пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований, эта работа возможна на площадках ООН, включая ВОЗ, а также ОДКБ и ШОС, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Несомненно, по окончании пандемии потребуется пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований. Соответствующая работа возможна и на площадках таких организаций, как ООН, включая её институт ВОЗ. А также на региональных площадках, таких как ОДКБ и ШОС, которые уделяют значительное внимание разным аспектам безопасности", - написал Медведев в своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике".
Он отметил, что закрытые исследования были и будут - как для обеспечения государственной безопасности, так и в корпоративных интересах.
"Но нужны согласованные странами протоколы: как действовать при возникновении угрозы пандемии, о чём информировать партнёров по международному сообществу и ВОЗ. Тогда не будет бесконечных разборок по поводу того, кто был пресловутым нулевым пациентом, кто и что скрыл, что было сделано, а что нет", - считает Медведев.
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