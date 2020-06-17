Медведев заявил об актуальности международного сотрудничества

"Конкуренция не отменяет необходимости международного экономического сотрудничества, актуальность которого существенно возрастает. Многие страны сталкиваются с проблемами финансирования своих социальных обязательств и исполнения долговых платежей. И развитые страны должны быть готовы оказывать поддержку ради обеспечения глобальной социальной и финансово-экономической стабильности", - полагает Медведев.

Он обратил внимание, что минувшие месяцы показали готовность различных стран и международных организаций к кооперации и взаимодействию в противостоянии вызовам. "Международными организациями заявлены существенные финансовые обязательства в целях борьбы с пандемией. Так, к примеру, представители "Группы двадцати" обещали выделить в общей сложности порядка 5 триллионов долларов в целях поддержки национальных экономик стран-членов", - добавил он.