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Медведев заявил об актуальности международного сотрудничества
Конкуренция не отменяет необходимости международного экономического сотрудничества, его актуальность только возрастает, говорится в статье зампредседателя... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:22
дмитрий медведев
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дмитрий медведев, экономика

Медведев заявил об актуальности международного сотрудничества

08:22 17.06.2020
73
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Конкуренция не отменяет необходимости международного экономического сотрудничества, его актуальность только возрастает, говорится в статье зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в журнале "Россия в глобальной политике".
"Конкуренция не отменяет необходимости международного экономического сотрудничества, актуальность которого существенно возрастает. Многие страны сталкиваются с проблемами финансирования своих социальных обязательств и исполнения долговых платежей. И развитые страны должны быть готовы оказывать поддержку ради обеспечения глобальной социальной и финансово-экономической стабильности", - полагает Медведев.
Он обратил внимание, что минувшие месяцы показали готовность различных стран и международных организаций к кооперации и взаимодействию в противостоянии вызовам. "Международными организациями заявлены существенные финансовые обязательства в целях борьбы с пандемией. Так, к примеру, представители "Группы двадцати" обещали выделить в общей сложности порядка 5 триллионов долларов в целях поддержки национальных экономик стран-членов", - добавил он.
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