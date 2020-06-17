Медведев: цифровизация не должна угрожать появлением "большого брата"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цифровизация всех сфер жизни, которая наблюдается сейчас в мире, не должна вызывать риски появления "большого брата" и ограничения прав граждан, говорится в Цифровизация всех сфер жизни, которая наблюдается сейчас в мире, не должна вызывать риски появления "большого брата" и ограничения прав граждан, говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в журнале "Россия в глобальной политике".

"Цифра", несомненно, станет важнейшим фактором экономического, социального и политического развития в постпандемийном мире. Но критически важно провести четкое разграничение между благами, которые дает цифровизация, и угрозой появления "цифрового Большого Брата", ограничения фундаментальных прав и свобод человека. Экономическая эффективность, которую несет цифровизация, не может быть куплена ценой "цифрового тоталитаризма", - говорится в статье.

Медведев также поднял вопрос организации производства в новых условиях. По его мнению, предстоит пересмотреть многие нормы ведения бизнеса с учётом эпидемиологических рисков, что, скорее всего, повысит издержки в экономике.

"Вместе с тем цифровые технологии несут в себе возможности компенсации этих издержек. Но это повлечет за собой выработку новых структурных и институциональных решений. "Регуляторная гильотина" в этих условиях не уходит на периферию – напротив, актуальность её резко возрастает. Ведь "цифра" не только позволяет, но и требует решительного отказа от устаревших и сковывающих социально-экономический рост форм контроля и надзора", - уточнил он.

"Пандемия предъявила новые требования к функционированию секторов, непосредственно определяющих условия жизни человека, – образование и здравоохранение, условия труда и отдыха, система мотивации. И многое, многое другое", - подчеркнул замглавы Совбеза.