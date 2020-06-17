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Медведев: цифровизация не должна угрожать появлением "большого брата"
Цифровизация всех сфер жизни, которая наблюдается сейчас в мире, не должна вызывать риски появления "большого брата" и ограничения прав граждан, говорится в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:40
россия
дмитрий медведев
экономика
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россия, дмитрий медведев, экономика

Медведев: цифровизация не должна угрожать появлением "большого брата"

08:20 17.06.2020 (обновлено: 09:40 17.06.2020)
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цифровизация всех сфер жизни, которая наблюдается сейчас в мире, не должна вызывать риски появления "большого брата" и ограничения прав граждан, говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в журнале "Россия в глобальной политике".
"Цифра", несомненно, станет важнейшим фактором экономического, социального и политического развития в постпандемийном мире. Но критически важно провести четкое разграничение между благами, которые дает цифровизация, и угрозой появления "цифрового Большого Брата", ограничения фундаментальных прав и свобод человека. Экономическая эффективность, которую несет цифровизация, не может быть куплена ценой "цифрового тоталитаризма", - говорится в статье.
Медведев также поднял вопрос организации производства в новых условиях. По его мнению, предстоит пересмотреть многие нормы ведения бизнеса с учётом эпидемиологических рисков, что, скорее всего, повысит издержки в экономике.
"Вместе с тем цифровые технологии несут в себе возможности компенсации этих издержек. Но это повлечет за собой выработку новых структурных и институциональных решений. "Регуляторная гильотина" в этих условиях не уходит на периферию – напротив, актуальность её резко возрастает. Ведь "цифра" не только позволяет, но и требует решительного отказа от устаревших и сковывающих социально-экономический рост форм контроля и надзора", - уточнил он.
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"Пандемия предъявила новые требования к функционированию секторов, непосредственно определяющих условия жизни человека, – образование и здравоохранение, условия труда и отдыха, система мотивации. И многое, многое другое", - подчеркнул замглавы Совбеза.
"Предстоит осмыслить долгосрочную роль "цифры" во всех этих сферах, причём так, чтобы качество их работы существенно возрастало. Ведь именно человеческий капитал (или, точнее, человеческий потенциал) является в XXI веке ключевым фактором конкуренции. А мы должны чётко понимать, что глобальное сотрудничество, необходимость которого ещё раз подчеркнула пандемия, никак не избавляет от глобальной конкуренции", - пояснил Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевЭкономика
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