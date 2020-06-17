Медведев рассказал, что нужно для оживления хозяйственной жизни

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Для оживления хозяйственной жизни после пандемии коронавируса понадобятся колоссальные средства, помощь требуется как мировой экономике, так и отдельным государствам, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Нужны вакцины и лекарства от вируса. Но сильнодействующие препараты необходимы и для мировой экономики, и для экономик отдельных государств. Помощь и поддержка требуются огромному числу людей. Колоссальные средства понадобятся для оживления хозяйственной жизни", - говорится в статье Медведева "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".
По его словам, сегодня усилия учёных, аналитиков, управленцев и политиков всех государств направлены на выяснение того, с чем им пришлось столкнуться: является ли вирус рукотворным или естественным, кто виноват в быстром распространении пандемии и как отвечать на эту общемировую проблему. Не менее существенен и вопрос о том, "сколько это всё будет длиться".
"Накроет ли мир вторая волна эпидемии и, если да, то когда? Сформируется ли у населения планеты в скором будущем популяционный иммунитет? Вопросы множатся и множатся. Поистине, кризис стал экзистенциальным для всех", - отметил Медведев.
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