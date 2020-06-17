Медведев рассказал, что нужно для оживления хозяйственной жизни

По его словам, сегодня усилия учёных, аналитиков, управленцев и политиков всех государств направлены на выяснение того, с чем им пришлось столкнуться: является ли вирус рукотворным или естественным, кто виноват в быстром распространении пандемии и как отвечать на эту общемировую проблему. Не менее существенен и вопрос о том, "сколько это всё будет длиться".