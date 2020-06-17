Медведев рассказал, какой должна быть работа биолабораторий

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Деятельность биолабораторий, в том числе тех, которые США разместили по всей планете, не должна вызвать подозрений, иначе при любой вспышке новой инфекции страны начнут обвинять друг друга и вводить перекрестные санкции, а спровоцированная международная напряжённость рискует перерасти в полноценную войну, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Или вопрос об исследовательской работе, которая ведётся в определённых лабораториях, в том числе тех, которые США разместили по всей планете. Их деятельность не должна вызывать подозрений, иначе при новой вспышке любой инфекции (а в том, что такие вспышки будут, никто не сомневается) станут выдвигаться бесконечные взаимные претензии, выстраиваться конспирологические теории, вводиться перекрёстные санкции", - говорится в статье Медведева "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".
По его словам, в этом случае "недалеко и до прямого конфликта".
"Все примутся подозревать друг друга во всём, каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием. Это рискует спровоцировать невероятную международную напряжённость, которая легко может перерасти в полноценную, а не так называемую "гибридную" войну", - убежден зампред Совбеза РФ.
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