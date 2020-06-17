Медведев рассказал, какой должна быть работа биолабораторий

По его словам, в этом случае "недалеко и до прямого конфликта".

"Все примутся подозревать друг друга во всём, каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием. Это рискует спровоцировать невероятную международную напряжённость, которая легко может перерасти в полноценную, а не так называемую "гибридную" войну", - убежден зампред Совбеза РФ.