Медведев: технологии дают почти безграничные возможности взаимодействия

"Человечество не раз подтверждало справедливость этого изречения. В Средние века эпидемии чумы оказали огромное влияние на развитие медицины и государственного управления. В XIX столетии таким мощным катализатором оказалась холера, в начале XX века – "испанский" грипп", - пишет Медведев.

При этом зампред Совбеза констатирует, что в те времена на организацию и институционализацию такого взаимодействия уходили годы и десятилетия.

"Отсутствовали средства оперативного распространения информации, да и мир в целом был очень далёк от уровня современных коммуникаций. Сегодня он гораздо более взаимосвязан, а цифровые технологии дают человечеству почти безграничные возможности для взаимодействия без потери времени, которое, как мы ещё раз убедились, слишком дорого", - заключил Медведев.