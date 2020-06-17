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Медведев: технологии дают почти безграничные возможности взаимодействия
Мир сегодня гораздо более взаимосвязан, чем в прошлых столетиях, а цифровые технологии дают человечеству почти безграничные возможности для взаимодействия без... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:18
константин циолковский
дмитрий медведев
воз
общество
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константин циолковский, дмитрий медведев, воз, общество

Медведев: технологии дают почти безграничные возможности взаимодействия

08:18 17.06.2020
96
© РИА Новости / Максим БогодвидРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Максим Богодвид
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мир сегодня гораздо более взаимосвязан, чем в прошлых столетиях, а цифровые технологии дают человечеству почти безграничные возможности для взаимодействия без потери времени, которое слишком дорого, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", которая опубликована в журнале "Россия в глобальной политике".
Медведев указывает, что выдающийся русский ученый Константин Циолковский говорил: "в Золотой век войдут люди, которые научатся объединяться...".
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"Человечество не раз подтверждало справедливость этого изречения. В Средние века эпидемии чумы оказали огромное влияние на развитие медицины и государственного управления. В XIX столетии таким мощным катализатором оказалась холера, в начале XX века – "испанский" грипп", - пишет Медведев.
По его словам, только благодаря международному сотрудничеству возникли санитарные конференции, на которые съезжались врачи, эпидемиологи, демографы, чтобы выработать эффективное противодействие болезням. Он отмечает, что именно их совместная работа позволила основать в 1948 году Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), создать линейку препаратов, которые сейчас принято называть антибиотиками.
При этом зампред Совбеза констатирует, что в те времена на организацию и институционализацию такого взаимодействия уходили годы и десятилетия.
"Отсутствовали средства оперативного распространения информации, да и мир в целом был очень далёк от уровня современных коммуникаций. Сегодня он гораздо более взаимосвязан, а цифровые технологии дают человечеству почти безграничные возможности для взаимодействия без потери времени, которое, как мы ещё раз убедились, слишком дорого", - заключил Медведев.
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Константин ЦиолковскийДмитрий МедведевВОЗОбщество
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