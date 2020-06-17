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Господдержка должна соотноситься с потерями экономики, заявил Медведев
Размеры поддержки государства в сложившейся ситуации в условиях пандемии коронавируса должны соотноситься с уроном экономике и благополучию населения России,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, экономика

Господдержка должна соотноситься с потерями экономики, заявил Медведев

08:16 17.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Размеры поддержки государства в сложившейся ситуации в условиях пандемии коронавируса должны соотноситься с уроном экономике и благополучию населения России, заявил своей статье зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в журнале "Россия в глобальной политике".
"Конечно, объём мер государственной поддержки должен быть по возможности сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесёт неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса", - пишет Медведев.
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Он отмечает, что "концентрируясь на проблемах противодействия пандемии и связанному с ней экономическому кризису, важно не упускать из виду долгосрочные вызовы и задачи".
"Неопределённость и непредсказуемость в глобальной экономике, которые наблюдались в последние годы, получили наивысшее воплощение. На наших глазах формируются новые институты и механизмы общественной и экономической жизни, в основе которых лежат новейшие технологические решения", - считает зампредседателя Совбеза РФ.
По его словам, "уже сейчас следует начать детальный анализ решений, связанных с созданием новых антикризисных институтов". "Понять, какие институты носят краткосрочный характер, и от них желательно затем отказаться, а что действительно является прорывом в будущее", - добавил Медведев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевЭкономика
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