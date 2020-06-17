https://ria.ru/20200617/1573040021.html
Господдержка должна соотноситься с потерями экономики, заявил Медведев
Размеры поддержки государства в сложившейся ситуации в условиях пандемии коронавируса должны соотноситься с уроном экономике и благополучию населения России,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:16
2020-06-17T08:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569243747_0:196:2945:1853_1400x0_80_0_0_a7df1708c08c07b77cd8e790a9e2cf48.jpg
https://ria.ru/20200616/1573021032.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569243747_0:196:2945:1853_1400x0_80_0_0_a7df1708c08c07b77cd8e790a9e2cf48.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569243747_108:0:2839:2048_1400x0_80_0_0_fe7eab5853de00cdb8c13b8c7ed53402.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569243747_449:0:2497:2048_1400x0_80_0_0_b279a8bca91a86d8d5b0aa621187172b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, экономика
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Размеры поддержки государства в сложившейся ситуации в условиях пандемии коронавируса должны соотноситься с уроном экономике и благополучию населения России, заявил своей статье зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
в журнале "Россия в глобальной политике"
.
"Конечно, объём мер государственной поддержки должен быть по возможности сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесёт неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса", - пишет Медведев.
Он отмечает, что "концентрируясь на проблемах противодействия пандемии и связанному с ней экономическому кризису, важно не упускать из виду долгосрочные вызовы и задачи".
"Неопределённость и непредсказуемость в глобальной экономике, которые наблюдались в последние годы, получили наивысшее воплощение. На наших глазах формируются новые институты и механизмы общественной и экономической жизни, в основе которых лежат новейшие технологические решения", - считает зампредседателя Совбеза РФ.
По его словам, "уже сейчас следует начать детальный анализ решений, связанных с созданием новых антикризисных институтов". "Понять, какие институты носят краткосрочный характер, и от них желательно затем отказаться, а что действительно является прорывом в будущее", - добавил Медведев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.