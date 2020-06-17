Господдержка должна соотноситься с потерями экономики, заявил Медведев

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Размеры поддержки государства в сложившейся ситуации в условиях пандемии коронавируса должны соотноситься с уроном экономике и благополучию населения России, заявил своей статье зампредседателя Совета безопасности РФ Размеры поддержки государства в сложившейся ситуации в условиях пандемии коронавируса должны соотноситься с уроном экономике и благополучию населения России, заявил своей статье зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в журнале "Россия в глобальной политике"

"Конечно, объём мер государственной поддержки должен быть по возможности сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесёт неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса", - пишет Медведев.

Он отмечает, что "концентрируясь на проблемах противодействия пандемии и связанному с ней экономическому кризису, важно не упускать из виду долгосрочные вызовы и задачи".

"Неопределённость и непредсказуемость в глобальной экономике, которые наблюдались в последние годы, получили наивысшее воплощение. На наших глазах формируются новые институты и механизмы общественной и экономической жизни, в основе которых лежат новейшие технологические решения", - считает зампредседателя Совбеза РФ.

По его словам, "уже сейчас следует начать детальный анализ решений, связанных с созданием новых антикризисных институтов". "Понять, какие институты носят краткосрочный характер, и от них желательно затем отказаться, а что действительно является прорывом в будущее", - добавил Медведев.