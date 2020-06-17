Вакцина от COVID-19 должна быть на всех континентах, заявил Медведев

Он указал на то, что после эпидемии в целом ряде случаев государствам "придётся пойти на прямое сотрудничество", в частности, на "обязательное взаимодействие в ходе прививочной кампании от COVID-19".

"В Средние века город, в котором поселилась чума (по сути – крепость), полностью блокировали, а большинство его жителей были обречены на гибель. Мы живем в принципиально иной реальности. Поэтому ответ на все проблемы пандемического кризиса должен быть универсальным. Это предполагает постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями. Это должно быть разумно открытое сотрудничество", - убежден замглавы Совбеза.