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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573039993.html
Вакцина от COVID-19 должна быть на всех континентах, заявил Медведев
Государства должны взаимодействовать в ходе прививочной кампании от COVID-19, из соображений национальной безопасности вакцины от коронавирусной инфекции должны РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дмитрий медведев

Вакцина от COVID-19 должна быть на всех континентах, заявил Медведев

08:16 17.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Государства должны взаимодействовать в ходе прививочной кампании от COVID-19, из соображений национальной безопасности вакцины от коронавирусной инфекции должны быть использованы практически одномоментно на всех континентах, считает зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Когда появятся подходящие вакцины, они должны быть использованы почти одномоментно на всех континентах, прежде всего – по соображениям национальной безопасности. Вряд ли кому-то захочется иметь соседа, который способен в любой момент закинуть вам во двор "коронавирусную бомбу", - говорится в статье Медведева "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".
Он указал на то, что после эпидемии в целом ряде случаев государствам "придётся пойти на прямое сотрудничество", в частности, на "обязательное взаимодействие в ходе прививочной кампании от COVID-19".
"В Средние века город, в котором поселилась чума (по сути – крепость), полностью блокировали, а большинство его жителей были обречены на гибель. Мы живем в принципиально иной реальности. Поэтому ответ на все проблемы пандемического кризиса должен быть универсальным. Это предполагает постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями. Это должно быть разумно открытое сотрудничество", - убежден замглавы Совбеза.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса
08:00РИА Наука
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий Медведев
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