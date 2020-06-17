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Россия работает над развитием системы кибербезопасности, заявил Медведев
Россия работает над развитием национальной системы кибербезопасности и призывает мировое сообщество к более тесному сотрудничеству для обеспечения глобальной... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:41
россия
дмитрий медведев
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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россия, дмитрий медведев, экономика

Россия работает над развитием системы кибербезопасности, заявил Медведев

08:15 17.06.2020 (обновлено: 09:41 17.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия работает над развитием национальной системы кибербезопасности и призывает мировое сообщество к более тесному сотрудничеству для обеспечения глобальной безопасности в цифровом мире, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике", Медведев отметил, что в период пандемии торговля не менее активно переходила в цифровую сферу.
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"Речь идет как о бытовых покупках через интернет-магазины, так и о масштабных сделках, заключаемых в цифровой форме с использованием соответствующих способов оплаты. Объем такой торговли измеряется сотнями миллиардов долларов и будет расти независимо от траектории развития инфекции. Это уже необратимый процесс. Но оборот станет набирать и киберпреступность, создавая все новые мошеннические схемы, на которые правоохранительным структурам придется очень быстро реагировать. Причем в силу трансграничного характера сделок потребуются новые формы сотрудничества правоохранителей разных стран и самые современные технологические средства выявления и фиксации преступлений", - написал Медведев.
"Мы в России активно работаем над развитием национальной системы кибербезопасности, в том числе по линии Совбеза и силовых структур. И призываем мировое сообщество к более тесному сотрудничеству для обеспечения глобальной безопасности в цифровом мире. Нам всем совместно пора принять новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в цифровом пространстве. Такая работа уже ведется, но ее следует ускорить", - добавил он.
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РоссияДмитрий МедведевЭкономика
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