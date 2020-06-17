Пандемия привела к всплеску виртуальной преступности, заявил Медведев

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к всплеску виртуальной преступности, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв, заявил зампредседателя Совбеза РФ Пандемия коронавируса привела к всплеску виртуальной преступности, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", которая опубликована в журнале "Россия в глобальной политике"

"Пандемия (коронавируса - ред.) также привела к всплеску виртуальной преступности. Сегодня, когда люди в повседневной жизни все больше и больше используют цифровые решения, а компании переходят на удаленный режим работы, открывая доступ к своим внутренним данным, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв", - пишет Медведев.

По его словам, интернет продолжает становиться более открытым, и это несет огромные риски, делает Всемирную сеть идеальным полем для преступных сообществ.