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Пандемия привела к всплеску виртуальной преступности, заявил Медведев
Пандемия коронавируса привела к всплеску виртуальной преступности, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
технологии
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дмитрий медведев, технологии, общество

Пандемия привела к всплеску виртуальной преступности, заявил Медведев

08:14 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к всплеску виртуальной преступности, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", которая опубликована в журнале "Россия в глобальной политике".
"Пандемия (коронавируса - ред.) также привела к всплеску виртуальной преступности. Сегодня, когда люди в повседневной жизни все больше и больше используют цифровые решения, а компании переходят на удаленный режим работы, открывая доступ к своим внутренним данным, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв", - пишет Медведев.
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"Еще недавно было трудно представить, что крупнейшие компании полностью перейдут на формат совещаний в режиме онлайн, например, с помощью Zoom. А любая программа имеет и свои особенности, позволяющие решать далеко не высоконравственные задачи", - заключает Медведев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевТехнологииОбщество
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