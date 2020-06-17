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Пандемия привела к всплеску виртуальной преступности, заявил Медведев
Пандемия коронавируса привела к всплеску виртуальной преступности, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:14
2020-06-17T08:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, дмитрий медведев, технологии, общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Пандемия коронавируса привела к всплеску виртуальной преступности, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
в статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", которая опубликована в журнале "Россия в глобальной политике"
.
"Пандемия (коронавируса - ред.) также привела к всплеску виртуальной преступности. Сегодня, когда люди в повседневной жизни все больше и больше используют цифровые решения, а компании переходят на удаленный режим работы, открывая доступ к своим внутренним данным, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв", - пишет Медведев.
По его словам, интернет продолжает становиться более открытым, и это несет огромные риски, делает Всемирную сеть идеальным полем для преступных сообществ.
"Еще недавно было трудно представить, что крупнейшие компании полностью перейдут на формат совещаний в режиме онлайн, например, с помощью Zoom. А любая программа имеет и свои особенности, позволяющие решать далеко не высоконравственные задачи", - заключает Медведев.