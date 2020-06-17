https://ria.ru/20200617/1573039817.html
Медведев назвал главное условие выживания во время эпидемии COVID-19
Главным условием выживания в период эпидемии коронавирусной инфекции является прозрачность и открытость в работе, обмен между странами научной и практической... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:11
2020-06-17T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
дмитрий медведев
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Главным условием выживания в период эпидемии коронавирусной инфекции является прозрачность и открытость в работе, обмен между странами научной и практической информацией, навыками, технологическими решениями, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев
.
"Коронавирусная инфекция, с которой мы столкнулись, уникальна, так как напрямую затронула все сферы нашей жизни. И в этот трудный период именно транспарентность является главным условием выживания. Нужно делиться научной и практической информацией, навыками, различного рода технологическими решениями", - написал Медведев в своей статье
"Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике".
По его словам, государства и люди должны объединить усилия, оказывать друг другу взаимную поддержку и помощь настолько активно, насколько этого требует ситуация.
"В наших общих интересах – как можно скорее оставить в стороне ненужные споры и противоречия", - добавил Медведев.
Он вспомнил роман Альбера Камю "Чума", где говорится, что сама по себе хроника борьбы с бедой "не может стать историей окончательной победы".
"А может она быть лишь свидетельством того, что следовало совершить и что, без сомнения, обязаны совершать все люди вопреки страху с его не знающим устали оружием". Поэтому только самое тесное сотрудничество позволит нам победить вирус, который никуда не ушел и по-прежнему является общим врагом всего человечества", - отметил Медведев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.