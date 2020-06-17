Медведев назвал главное условие выживания во время эпидемии COVID-19

Он вспомнил роман Альбера Камю "Чума", где говорится, что сама по себе хроника борьбы с бедой "не может стать историей окончательной победы".

"А может она быть лишь свидетельством того, что следовало совершить и что, без сомнения, обязаны совершать все люди вопреки страху с его не знающим устали оружием". Поэтому только самое тесное сотрудничество позволит нам победить вирус, который никуда не ушел и по-прежнему является общим врагом всего человечества", - отметил Медведев.