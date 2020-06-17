Медведев прокомментировал расследование причин пандемии рядом стран

По его мнению, в сложившихся условиях гораздо продуктивнее будет "обеспечить полноценную платформу для сотрудничества врачей, учёных, лабораторий и целых компаний, чтобы получить коллективный результат".

"Ведь на выработку действительно эффективной вакцины и группы противовирусных препаратов уйдёт немало времени. И вклад каждой страны, её ученых и компаний может быть поистине уникальным", - заключил зампред СБ РФ.