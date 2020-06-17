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Распространение нового коронавируса
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Медведев прокомментировал расследование причин пандемии рядом стран
Расследования причин пандемии COVID-19 сейчас становятся частью внутренней политики отдельных стран, которая служит основой для избирательных кампаний, однако... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
политика
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коронавирус covid-19, дмитрий медведев, политика

Медведев прокомментировал расследование причин пандемии рядом стран

08:11 17.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Расследования причин пандемии COVID-19 сейчас становятся частью внутренней политики отдельных стран, которая служит основой для избирательных кампаний, однако попытки переложить ответственность за провалы в экономике и в борьбе с коронавирусом внутри страны на "подследственные" государства, предъявить им финансовые претензии - это тупиковый путь, который не поможет даже на выборах, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Понятно, что сегодня расследования о причинах пандемии – часть внутренней политики отдельных стран, которая служит основой для избирательных кампаний. В результате появляются и "подследственные" государства, на которые перекладывается ответственность за провалы в экономике и борьбе с коронавирусом на своей территории. Обозначаются триллионные суммы претензий. Это тупиковый путь, который никому не поможет, даже в ходе выборов", - пишет Медведев в своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".
По его мнению, в сложившихся условиях гораздо продуктивнее будет "обеспечить полноценную платформу для сотрудничества врачей, учёных, лабораторий и целых компаний, чтобы получить коллективный результат".
"Ведь на выработку действительно эффективной вакцины и группы противовирусных препаратов уйдёт немало времени. И вклад каждой страны, её ученых и компаний может быть поистине уникальным", - заключил зампред СБ РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевПолитика
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